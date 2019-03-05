علامات تدل على مقاومة الأنسولين فى الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعانى من عدم قدرتك على التخلص من الوزن بالرغم من اتباع نظام غذائى صحى وممارسة التمارين الرياضية، فقد تكون لديك مقاومة للأنسولين، حيث يعاني الشخص المصاب بمقاومة الأنسولين من التغيرات الأيضية في الجسم ، مما يجعل هناك صعوبة فى فقدان الوزن الزائد، ولكن وفقا لموقع "onlymyhealth" ليست هذه العواقب فقط ،إذ تؤدي مقاومة الانسولين إلى بعض الأمراض الخطيرة مثل السكر من النوع 2 ، وحتى أمراض القلب.

ما هي مقاومة الانسولين

الأنسولين هو هرمون يتحكم في مستويات سكر الدم في الجسم، إذا كان الشخص يعاني من مقاومة الأنسولين ، يتوقف جسمه عن الاستجابة للإنسولين بالطريقة التى يجب أن يقوم بها، مما يزيد من مستويات السكر في الدم ، ونتيجة لذلك ، يضطر البنكرياس إلى إنتاج المزيد من الأنسولين للحصول على مستوى متوازن لسكر الدم في الجسم.



مقاومة الانسولين

علامات وأعراض مقاومة الجسم للأنسولين

لن يظهر على الجسم أي أعراض لمقاومة الأنسولين في البداية، لكن بعض الأشخاص قد يشكوا من التعب، قد تؤدي مقاومة الأنسولين إلى ظهور عدة أعراض منها:

زيادة الوزن : تجعل مقاومة الأنسولين بالجسم صعوبة على التحكم في مستويات السكر في الدم، والتي تزيد من فرص اكتساب المزيد من الكيلوجرامات.

انخفاض مستويات الكولسترول و ارتفاع الدهون الثلاثية: الأنسولين يحفز امتصاص الجلوكوز من قبل خلايا الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية، مقاومة الأنسولين للجسم لا تسمح بفعل الشيء نفسه، مما يؤدي إلى انخفاض الكولسترول الجيد وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

ارتفاع ضغط الدم : تقلل مقاومة الأنسولين الاتصال بين الخلايا فى الجسم، بما في ذلك إشارات تنظيم ضغط الدم وبالتالى قد يؤدى على ارتفاع ضغط الدم.

أمراض القلب والأوعية الدموية : وجدت دراسة نشرت في دورية جمعية القلب الأمريكية أن النساء المصابات بمقاومة الأنسولين لديهن خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب، كما أنها تزيد بشكل كبير من خطر الاصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ظهور بقع داكنة على بعض مناطق الجسم: الأشخاص المصابون بمقاومة الأنسولين قد يصابون بحالة جلدية حيث تظهر بقع مخملية داكنة على الظهر والرقبة والفخذ والإبط.

العطش الشديد : قد يشعر الأشخاص المصابون بمقاومة الأنسولين بالعطش أكثر من المعتاد.



اعراض مقاومة الانسولين

طرق لتقليل مقاومة الانسولين

تناول الطعام الصحي: اختيار الأطعمة التى تفيد صحتك العامة أمر مهم للغاية للأشخاص الذين لديهم مقاومة للأنسولين، يجب أن تتجنب الكربوهيدرات المكررة والقمح والأطعمة الالتهابية والسريعة، و تناول فقط الأطعمة الغنية بالبروتين بدلاً من ذلك للتحكم في مستويات الأنسولين.

ممارسة التمارين الرياضية: بجانب تناول الطعام الصحي تساعد التمارين منخفضة الكثافة مثل السباحة والمشى في تقليل مقاومة الأنسولين.

تجنب شرب الكحول: يجب عليك تجنب المشروبات السكرية والصودا و الكحول إذا كان لديك مقاومة الانسولين.



طرق علاج مقاومة الانسولين

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