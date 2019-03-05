صحتك فى وصفة.. ماء جوز الهند وشاى الثوم للتخلص من إدمان الكافيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تريد التوقف عن شرب الكافيين أو التقليل من إدمان المشروبات التى تحتوى عليه مثل: القهوة والشاى، يمكنك اتباع وصفة ماء جوز الهند وشاى الثوم لمساعدتك على التخلص من إدمان القهوة ومحاربة انسحاب الكافيين من الجسم، بحسب ما ذكر موقع "step to health".



القهوة

ويؤثر البن على الدماغ فهو ينتج إحساساً بالإنتباه، لأنه يحفز الجهاز العصبي المركزي، لذا يمكن أن يؤدي قطع المشروبات المحتوية على الكافيين من نظامك الغذائي إلى انسحاب الكافيين، والذي يمكن أن يسبب النعاس ، والتهيج ، والصداع ، وصعوبة التركيز ، والميل نحو الاكتئاب.



ماء جوز الهند

ماء جوز الهند لمقاومة آثار انسحاب الكافيين

للتوقف عن شرب القهوة دون التعرض لأعراض انسحاب الكافيين، يجب التدرج فى تخفيض كمية الكافيين التي تتناولها بنسبة 25٪، وبهذه الطريقة ستتمكن من تقليل كمية الكافيين التى تشربها تدريجيًا حتى تتوقف عن شربه تمامًا.

ويمكن أن يساعد ماء جوز الهند في انسحاب الكافيين، فهو شراب مغذي وصحي، حيث يحتوي على إنزيمات تساعد على تطهير الجسم من السموم، بالإضافة إلى أنه يساعد على تعزيز الطاقة ويساعد على الحفاظ على نشاطك ومحاربة التعب والإرهاق الناتج عن انسحاب الكافيين.

كما يساعد ماء جوز الهند على شعورك بالترطيب ويقلل الشعور بالغثيان وعدم الراحة ، والانتفاخ.



الثوم

وصفة شاي الثوم للسيطرة على انسحاب الكافيين

الثوم مضاد حيوي طبيعي ممتاز، يقوى المناعة ويساعد فى تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد، كما أنه يحارب أيضًا انسحاب الكافيين لأنه يسبب الشعور بالهدوء والاسترخاء، ويسهل حركة الأمعاء ويطرد السموم من الجسم.



شاى الثوم

الطريقة:

ضع إناء به 3 أكواب ماء وبه 3 فصوص ثوم على النار حتى يغلى.أضف نصف كوب عصير الليمون والعسل إلى الوصفة.اشرب هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

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