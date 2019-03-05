شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة طعام صحي يساعد على الوقاية من سرطان الثدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمنع الطعام أو النظام الغذائى الإصابة بالسرطان أيا كان نوعه، ولكن الأنظمة الصحية تحدث فرقا كبيرا في صحة الإنسان بشكل عام وتقيك الكثير من أنماط الأمراض ومشكلاتها، وسرطان الثدي من السرطانات المعقدة التى ترتبط بالكثير من العوامل، منها العمر والوراثة وغيرها، وتختلف أنواع الإصابة بسرطان الثدي وكذلك درجة الاستجابة سواء للعلاج أو الطعام.



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وهناك قائمة صحية من الأطعمة والأنظمة الغذائية التى تقي في بعض الحالات من سرطان الثدي، وفقا لموقع medicalnewstoday فإن الخضروات الملونة والفواكه من أهم المكونات لنظام غذائى جيد، مثل الفلفل والباذنجان، والبصل والتفاح والخوخ والكرنب والجزر والفاكهة الحمضية، والطماطم والفراولة والخوخ، وكذلك الطعام الغنى بالألياف مثل الفول والبقوليات والحبوب الكاملة، التى أوضحت الكثير من الدراسات أنها تعزز من سلامة الجهاز الهضمى والتخلص من سموم الجسم، ولاحتوائها على مضادات الأكسدة التى تقي من أغلب الأمراض.



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