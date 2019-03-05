قائمة طعام صحي يساعد على الوقاية من سرطان الثدي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمنع الطعام أو النظام الغذائى الإصابة بالسرطان أيا كان نوعه، ولكن الأنظمة الصحية تحدث فرقا كبيرا في صحة الإنسان بشكل عام وتقيك الكثير من أنماط الأمراض ومشكلاتها، وسرطان الثدي من السرطانات المعقدة التى ترتبط بالكثير من العوامل، منها العمر والوراثة وغيرها، وتختلف أنواع الإصابة بسرطان الثدي وكذلك درجة الاستجابة سواء للعلاج أو الطعام.
طعام 3
وهناك قائمة صحية من الأطعمة والأنظمة الغذائية التى تقي في بعض الحالات من سرطان الثدي، وفقا لموقع medicalnewstoday فإن الخضروات الملونة والفواكه من أهم المكونات لنظام غذائى جيد، مثل الفلفل والباذنجان، والبصل والتفاح والخوخ والكرنب والجزر والفاكهة الحمضية، والطماطم والفراولة والخوخ، وكذلك الطعام الغنى بالألياف مثل الفول والبقوليات والحبوب الكاملة، التى أوضحت الكثير من الدراسات أنها تعزز من سلامة الجهاز الهضمى والتخلص من سموم الجسم، ولاحتوائها على مضادات الأكسدة التى تقي من أغلب الأمراض.
طعام 1
الدهون الصحية من الخيارات الجيدة لمن يريد الوقاية من السرطانات، والتى توجد فى المكسرات والبذور والأفوكادو، والأسماك خاصة السلمون، وقليل السعرات الحرارية فى كل وجبة، الصويا أيضا من الخيارات الجيدة، ففول الصويا غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن ومنخفض الكربوهيدرات، مما يخفض من الروتين الدهني أو الكوليسترول السئ ويقلل أيضا فرص الإصابة بمشكلات القلب، ، ولذا ينصح بتناول حليب الصويا أيضا والأسماك التى تحتوي على الأوميجا 3 تساعد علي الوقاية من الالتهاب والسرطان.
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