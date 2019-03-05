شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعل شوربة "العضم" أفضل مكمل غذائى لصحة العظام والبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوربة العظام، أو كما يطلق عليه البعض مرق العظام، سائل يحتوي علي نسيج ضام ويتم غلي عظام السمك أو البقر، أو الدجاج ، وخلال التقرير الذى نشره موقع nutritionexp عد شوربة العظام من أهم الوجبات الشعبية المفيدة التى يجب الحرص علي تناولها بين الحين والآخر

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تكمن فائدة شوربة العظام الدافئة فى أنها تحتوي على عناصر صحية مفيدة للغاية، فهي غنية بالكولاجين الطبيعي المفيد، و الجليسين والغلوتامين،و البرولين، وكلها عناصر مشتقة من أنسجة العظام لتصبح مكمل غذائى طبيعي.

وفي تقرير آخر نشر بموقع medicalnewstoday فإن غلي العظام يساعد على إطلاق العناصر الغذائية الموجودة داخل نخاع العظم، ومع وضع بعض الخضروات يصبح حساء ذو قيمة غذائية عالية غني بالكالسيوم والفسفور والماغنيسيوم، وكما أن الغلي يجعل الشوربة غنية بمركبات طبيعية من غضاريف العظم.



شوربة

ومن أبرز مكونات شوربة مرق العظام المفيدة، الكولاجين الطبيعي الذى يتحول بالطهي إلي جيلاتين يزود الجسم بأحماض أمينية صحية ويعمل علي تكوين البروتينات في الجسم، كما تحتوي علي الحديد والسيلينيوم والزنك وفيتامين a ، وكل هذه المغذيات تساعد علي :

كما تعمل على حماية المفاصل من التآكل والانكماش والوقاية من هشاشة العظام وتقليل الضغط علي المفاصل مكافحة هشاشة العظام المبكرة نتيجة احتوائها علي الكولاجين حيث تساعد على شفاء القناة الهضمية والتهاب الامعاء ومتللازمة الامعاء المتسربة وتحسين الهضم تقليل حدة الالتهابات في الجسم تعزيز دفء المعدة وتقليل حدة تهيج بطانة الأمعاء.