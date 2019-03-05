شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض حساسية الاسنان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الأسنان مشكلة شائعة تسبب عدم الراحة أو الألم في الأسنان عند تناول المأكولات الباردة أو الساخنة، حيث تختلف أعراض كلا منها، غالباً ما يكون الألم حادًا ومفاجئًا ولكن يحدث بشكل موقت، ووفقا لموقع " clevelandclinic"، فإن الألم قد يحدث فى النهايات العصبية في الأسنان.



اعراض حساسية الأسنان

أسباب حساسية الأسنان

لا توجد مجموعة معينة لحدوث حساسية الأسنان، يمكن أن يحدث لأى شخص، هو حدوث ألم مفاجئ حاد عند تعرض الأسنان للهواء أو الأطعمة الباردة أو الحلوة أو الحمضية أو الساخنة، وهناك بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية الأسنان نتيجة تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط.

في الأسنان السليمة ، تحمي المينا الطبقة السفلية من العاج ، وهو أخف من المينا، حيث يتم حماية جذور الأسنان بواسطة اللثة، ولكن إذا تعرضت المينا للأذى أو إذا انحسر خط اللثة ، فيصبح العاج مكشوفًا مما يسبب تآكل للجذور الذي يسبب الألم في الأسنان الحساسة.

قد تأتي الأعراض وتذهب مع مرور الوقت دون سبب واضح، ويتراوح الألم من خفيف إلى شديد، وهناك بعض العوامل التي تساعد فى زيادة حساسية الأسنان وتشمل:

تنظيف الفرشاة باستخدام فرشاة صلبة مما يزيل طبقة المينا مما يكشف العاج.

أمراض اللثة.

التهاب اللثة.

الجز على الأسنان مما يسبب تآكل المينا.

تراكم البلاك على الأسنان نتيجة عدم التنظيف العميق لها.

الاستخدام الطويل لغسول الفم لأن الأحماض التى يحتوى عليها تسبب تآكل المينا مما يؤدى إلى تلف طبقة العاج.

الأطعمة الحمضية أيضا تسبب تآكل طبقة المينا.



الحساسية من الماكولات الباردة ا الساخنة

حساسية الأسنان بعد الحشوات

قد يتعرض بعض الأشخاص لحساسية الأسنان بعد تركيب حشو للأسنان نتيجة التسوس ولكن لحسن الحظ تتحسن حساسية الأسنان بعد عمل الحشوات خلال بضعة أسابيع، قد يستمر لفترة أطول مثل بضعة أشهر ، ولكن طالما أن حساسية الأسنان تظهر تحسنًا تدريجيًا ، فلا داعي للقلق، ولكن حساسية الأسنان المستمرة قد تشير إلى الحاجة إلى تركيب حشو للأعصاب .

الحشوات المركبة قد تسبب حساسية الأسنان عند المضغ ومع ذلك ، لا يوجد ألم عند تركيب الأسنان، عادة ما يتم إصلاح حساسية الأسنان هذه عن طريق استبدال الحشوة بمركب آخر.



حساسية الأسنان

علاج حساسية الأسنان

حساسية الاسنان أمر لا يختفى تماما بالعلاج، ولكن قد تقل الأعراض أو تختفى لبعض الوقت خاصة إذا تم السيطرة على الأسباب التى تسبب حساسية بالأسنان .

هناك العديد من أنواع العلاج المتاحة ، ولكن يوجد خيار علاج واحد يناسب الجميع، فقط التشخيص السليم لسبب الحساسية أمر ضروري في علاجها.، بعض العلاجات المنزلية التى يمكن أن تعالج حساسية الأسنان مؤقتا:



علاجات منزلية لحساسية الأسنان

استخدام معجون أسنان مخصص للحساسية وفقا لما يصفه الطبيب.

استخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.

تجنب الأطعمة شديدة الحموضة.

استخدم غسول الفم يحتوى على الفلوريد يوميًا.

تجنب الجز على الأسنان واستخدام واقى للأسنان أثناء النوم.

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