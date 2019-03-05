شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار كثرة النوم واسبابه المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كثرة نوم من المشاكل التى يجهلها الكثيرون ويعتقدون ألا ضرر فى ذلك، على الرغم أنه يسبب مشاكل صحية، تؤثر على أعضاء الجسم وتزيد من خطر الاصابة بالسمنة المفرطة ، لذلك ينصح دائما بالاعتدال فى عدد ساعات النوم وألا تزيد عن 8 ساعات أو تقل عن 6 ساعات.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن أضرار الإفراط فى النوم هى:



النوم الكثير

اضرار كثرة فى النوم

1:الإفراط فى النوم قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر فالنوم لفترات طويلة يسبب خلل فى إنتاج هرمون الانسولين وبالتالى يزيد من نسبة السكر فى الدم.

3:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن النوم لفترات طويلة قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السمنة وذلك بسبب تراكم الدهون فى الجسم وخصوصا البطن والأرداف.

4: بعد الاستيقاظ من النوم بعد عدد ساعات كبيرة يتعرض الشخص للصداع المزمن والمتواصل وعدم القدرة على التركيز.



كثرة النوم

5:النوم لفترات طويلة يسبب ألم شديد فى الظهر نتيجة الضغط على فقرات العمود الفقرى وتشنج فى المفاصل.

6: فى بعض الاحيان قد يسبب النوم لفترات طويلة الارق والقلق والمزاج السىء.

7: بعض الاشخاص يتعرضون لمشاكل صحية فى القلب تسبب الجلطات وانقطاع التنفس.

Advertisements

وهناك بعض الاسباب التى تسبب كثرة النوم وهى:

أسباب كثرة النوم

1:مدمنى المخدرات والكحول هم المعرضين للنوم الكثير.

2: مرض السمنة المفرطة.

3: الاثار الجانبية لبعض الادوية تسبب كثرة النوم وخصوصا المهدئات ومضادات الهيستامين.

4: الاكتئاب والحزن الشديد.

5: الاصابة ببعض الامراض العصبية مثل "مرض باركنسون والتصلب المتعدد".

فى إطار اهتمام ”الخليج 365” بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم ”الخليج 365” خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة، لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]