شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك قطط.. إزاي تحمي نفسك من دائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داء القطط مشكلة نسمع عنها كثيرا للأشخاص الذين يستمتعون بتربية الحيوانات الأليفية بالمنزل، فنجد أن البعض يسعي لتربية القطط مع أن هناك العديد من الأقاويل عنها مشيرين إلي انها تسبب الإصابة ببعض المشاكل في الصحة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح التي تحميك من الإصابة بداء القطط، وذلك وفقا لموقع "healthline".

قدم الموقع، أهم النصائح للحد من الإصابة بداء القطط، ومنها:

-نظافة اليدين من أهم النصائح التي تقلل فرص الإصابة بداء القطط، فيجب غسلها بالماء والصابون بشكل دائم تجنبا لنقل أي فيروسات أو بكتريا ضارة، ولذا عند القيام بفعل حمل الفضلات الخاصة بالقطط عليك ارتداء قفازات تجنبا لملامستها ليديك.

-تجنب إعطاء القطط اللحوم الغير مطهية، فهذه الحيلة تسبب في زيادة نسبة تراكم الجراثيم وداء القطط، ولذا عليك طهيها جيدا.

-تجنب تناول الألبان الغير مغلية أو الغير مبسطرة لأنها دون ذلك تزيد من الإصابة بجرثومة القطط وزيادة نسبة الإصابة بداء القطط.

-عليك تنظيف جميع الأدواء الخاصة بالقطط عن طريق التعقيم الجيد لها، تغسلها بالماء الساخن والصابون، فهذه الحيل تقلل فرص الإصابة بداء القطط.