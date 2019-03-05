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تعد عشبة سانت جون أو كما يطلق عليها عشبة القديسين هي واحدة من رتبة الشجيرات الصغيرة، كما أنها تمتاز بالعديد من الأزهار التي لها شكل بيضاوي وتمتاز باللون الأصفر، كما يتم استخدامها في مختلف العلاجات الطبية الشعبية، وذلك كان منذ بداية العصر القديم، كما أن السبب في هذا الأمر هو أنها تحتوي على مختلف انواع الفيروسات والبكتيريا، كما أن أزهار تلك النبتة تكون في بداية فصل الربيع.

ما هي فوائد عشبة سانت جون



تساهم في التقليل من أي أعراض تنتج عن سن اليأس، وذلك نتيجة لأنها تحتوي على مادة الكوهوش السوداء.

العمل على علاج مختلف الجروح والأكزيما، بالإضافة إلى علاج الالتهابات الجلدية وأيضا علاج الحروق الطفيفة، وذلك نتيجة لما يحتوي عليه من مضادات الجراثيم، كما أن الهدف من هذا الأمر يكون من خلال وضع النبتة بشكل مباشر على الجلد، وذلك في مكان الإصابة

تساهم تلك النبتة في الحد والتقليل من الاضطرابات النفسية، وذلك لأنها تعمل على التخفيف من الأعراض التي تكون مصاحبة لمرض الاكتئاب، كما أنها تساهم في التقليل من الشعور بالقلق، وبالتالي فينصح بتناولها في فترات الامتحانات، بالإضافة إلى أنها تساهم تعديل اضطرابات المزاج، كما أنها تحتوي على مختلف العناصر المضادة للاكتئاب بشكل عام مثل الفلوكستين والسيرترالين.

تساهم في علاج أمراض البواسير المختلفة، بالإضافة إلى التقليل من الحكة التي تكون ناتجة عن الإصابة بالبواسير.

تعمل على التخلص من مختلف الأعراض التي تكون في المرحلة التي قبل الحيض، والتي تتمثل في التشنجات وتساهم في علاج مشاكل التهيج الخاصة بالدورة الشهرية

تساهم في التخلص من أعراض الوسواس القهري، بالإضافة إلى التخلص من التوتر والقلق

تساهم في المساعدة على الإقلاع عن التدخين بشكل مستمر

تعمل على علاج مختلف الالتهابات التي تكون متاحة في الأذن الوسطى، ويكون هذا الأمر من خلال خلط النبتة مع القليل من الثوم

تساهم في التخلص من أعراض الحزن الموسمية، وهو الحزن الذي ينتج عن غياب الاشعة الشمسية.

طريقة استخدام عشبة سانت جون



يتم تناول المنقوع الخاص بالعشبة ثلاثة مرات يوميا، كما يتم تحضير هذا المنقوع من خلال أربعة ملاعق من الزهور المجففة، ويتم إضافتها إلى كأس من الماء الساخن، كما يترك الخليط لمدة ربع ساعة، بالإضافة إلى تصفيته بشكل جيد وشربه بهذا الشكل، كما أن تلك الطريقة هي الأساس في التخلص من مشاعر الأرق والقلق والاكتئاب.

يتم تدليك الجروح ودهنها من خلال العشبة، بالإضافة إلى الكدمات والحروق كما يتم إضافة العشبة في أماكن الشعور بالألم من خلال استخدام خليط من زيت تلك العشبة، كما يتم تحضير الزيت من خلال خلطه مع عشرة جرامات من زيت الزيتون.

أضرار استخدام عشبة سانت جون



يتسبب في حدوث حالة من الجفاف في الفم

يتسبب في اضطراب بالمعدة

يعمل على تنشيط الصداع بشكل كبير

يساهم في زيادة الإحساس بالإرهاق والتعب والأرق.

يساهم في مشاكل الاضطراب الذهني، والذي يكون مصاحب بشعور بدوخة

يساهم في حدوث حالة من الالتهاب الجلدي الضوئي، وهو عملية ارتفاع معدل الحساسية الخاصة بالبشرة وإشاعة الشمس

يحدث زيادة في اعراض انفصام الشخصية، والسبب في هذا الأمر هو قدرتها الكبيرة على الرفع من حدة ومشاكل مرض الذهان، وهو المرض الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر والخرف

يفضل عدم استخدامه بشكل مفرط، ويفضل عدم استخدامه بدون استشارة الطبيب، وبالأخص لكل من يعاني من مشاكل المعدة، كما أنه يسبب ارتفاع معدلات ضغط الدم، ويسبب أيضا في ظهور الحساسية الشمسية.

الفوائد العامة للأعشاب



أما عن الأعشاب الطبيعية بشكل عام فلها العديد من الفوائد التي تكون من خلال علاج الأمراض بشكل طبيعي، وقد أوضحت العديد من الدراسات الطبيعية أن الأعشاب لها فوائد مختلفة وتساهم في وقاية الإنسان من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وداء السكر، كما تساهم في التخلص من مرض السكر، حيث يساهم أيضا في منع حدوث أي من الالتهابات الجسدية، وبالتالي فيكون لهم دور في تطور تلك الأمراض، وقد أوضحت العديد من الدراسات أن أغلب الأعشاب تدخل في الأطعمة من أجل إضافة طعم جميل لها دون إضافة أي من السعرات الحرارية.

كما نصح العديد من الأطباء والمختصين بتناول الأعشاب بشكل يومي وعلى معدة فارغة، وذلك نظرا لما بهم من فوائد تفيد الجسم بشكل عام. فالأعشاب تقي الجسم من مختلف الأمراض، وتمنح الجسم حالة من الصحة والقوة، فعلى سبيل المثال عشبة إكليل الجبل، لها دور كبير في زيادة القدرة على التذكر والتذكير بالإضافة إلى أنها تساهم في تعزيز الأداء المعرفي، كما أنها تحارب العديد من الجذور الحرة التي تكون سبب في الإصابة بأمراض السرطان المختلفة انواعها، ولكن يجب استخدامها من خلال جرعات بسيطة لأن الاستخدام المفرط لها يسبب أضرار مختلفة.