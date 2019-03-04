وصفة "حليب ذهبي" من البهارات تحارب أخطر 4 أمراض شائعة

اكتشف طبيب من مركز علاج السرطان في ولاية كولورادو الأمريكية، غاري غودمان، أن البهارات الهندية كانت تستخدم منذ القدم، وسجلت فوائد عظيمة في علاج أمراض خطيرة، خصوصًا الناجمة عن وجود التهاب مزمن، مثل مرض السرطان أو الزهايمر أو السكري من النوع الثاني أو السمنة أو أمراض القلب أو التهاب المفاصل، وهو ما حداه لاكتشاف خلطة سحرية من البهارات تعالج تلك الأمراض.

وبعد إثباتات علمية، تأكد للطبيب فعالية وصفة لشراب الحليب الذهبي المضاد للالتهاب وينصح شربه مرتين في اليوم، مكوناته: كوبين من حليب اللوز أو جوز الهند أو الصويا، ملعقة طعام واحدة لكل من الزنجبيل والكركم وأربع حبات من الفلفل الأسود، وكل ما عليك هو خلط المكونات في وعاء وتركها على نار خفيفة لمدة عشر دقائق، ثم عليك إزالة المواد الصلبة من المشروب ويمكنك تشربه وهو دافئ أو تضعه في الثلاجة لتشربه لاحقا.

أضاف الطبيب أن نظام الغذاء الصحي والحد من التوتر وممارسة الرياضة يمكنها خفض نسبة الالتهابات التي في دورها تسبب تطور هذه الأمراض الشائعة، وأن أهم هذه البهارات هما الكركم والفلفل الأسود اللذان يحتويان على مادة تسمى البيبيرين، ويحتوي الكركم على مادة نشطة الكركمين التي يتم امتصاصها في مجرى الدم.

وأظهرت الدراسات أن لهذه المادة فائدة كبيرة في منع السرطان والتصدي لمشكلة اختلال الكولسترول في الدم. ويلاحظ أن العلماء وجدوا في القرن 19، عدد المصابين بالسرطان والسكري والسمنة والتهاب المفاصل، في الهند قليل جدا نسبة لما كان عليه الأمر في أوروبا.

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