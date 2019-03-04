مشاهدة كبار السن للتلفاز يوميًا تُفقدهم "نِصف" ذاكرتهم

اكتشف باحثون من كلية لندن الجامعية، أن مشاهدة كبار السن للتلفزيون بصورة منتظمة، لأكثر من ثلاث ساعات في اليوم، يؤدي إلى انخفاض قدراتهم المعرفية وجودة ذاكرتهم بصورة ملحوظة، مقارنة بأقرانهم الذين نادرًا ما يشاهدون التلفزيون، كما لاحظوا أن هذا التأثير السلبي يظهر بوضوح أكثر لدى الذين أظهروا قدرات معرفية عالية وذاكرة جيدة في البداية.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد دراسة استمرت ست سنوات في متابعة الحالة الصحية لنحو 3600 بريطاني من كبار السن، حيث قسمهم الباحثون إلى مجموعات: تتألف الأولى من كبار السن الذين يشاهدون التلفزيون أقل من 2.5 ساعة في اليوم. والثانية من الذين يشاهدون التلفزيون 2.5-3.5 ساعة في اليوم، والثالثة من 4.5 ساعة إلى 7 ساعات في اليوم، والرابعة تألفت من كبار السن الذين يشاهدون التلفزيون أكثر من سبع ساعات.

وتفيد مجلة "Scientific Reports" التي نشرت نتائج هذه الدراسة، أن جميع المشتركين خضعوا خلال سنوات الدراسة لاختبارات دورية للذاكرة والذكاء، أكدت نتائجها أن مشاهدة التلفزيون بصورة منتظمة مدة 3.5 ساعة فأكثر يوميًا، يمكن أن تسبب تراجع القدرات المعرفية والعقلية وضعف الذاكرة لدرجة تصل إلى النصف.

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