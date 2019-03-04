شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تفضل مبسوط.. طرق طبيعية تعزز إنتاج الدوبامين في الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوبامين هو مكون كيميائي هام جدا فى دماغ الإنسان، يساعد فى ضبط الكثير من الأمور داخل الدماغ منها الانتباه والتذكر والمكافأة وبعض حركات الجسم، وتحسين الحالة المزاجية، ووفقا لتقرير نشر بموقع HEALTHLINE الطبي فإن هذا الدوبامين يساعد بشكل كبير على الشعور بمشاعر جيدة، وقلة الدوبامين تقلل من حماسة الشخص، مما قد يزيد حدة شعوره بالحزن والاكتئاب.

وهناك الكثير من الطرق الطبيعية التى بها يمكن بها زيادة معدل الدوبامين فى الدماغ، مما يساعد على تعديل المزاج، ومنها تناول البروتين بكميات كبيرة لاحتوائه عل الأحماض الأمينية الذى يعزز انتاج الدوبامين، ولذا ينصح بتناول الديك الرومي ولحم البقر ومنتجات الألبان بأنواعها مع الببيض وكذلك البقوليات وفول الصويا.



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من أبرز معززات الدوبامين أيضا أن تتناول كميات أقل من الدهون المشبعة الغير صحية، والتى توجد فى الزبدة ومنتجات اللبن الكاملة الدسم وزيت النخيل، فهي تعطل من عمل الدوبامين وإشاراته فى الدماغ، إذا ما تم تناولها بكميات كبيرة، يمكنك أيضا أن تقوم بتحفيز الدوبامين ومستوياته لديك من خلال تناول الفاصوليا ، من خلال وضعها فى برنامجك الغذائى خلال الأسبوع الواحد.

ممارسة الرياضة وتعزيز نشاط الجسم والحركة يعزز من مستويات الدوبامين فى الدماغ أيضا، لإن الركض والنشاط بشكل عام يعدل من الحالة المزاجية، كذا الاهتمام بالنوم لساعات كافية لإن الدوبامين تزيد كمياته فى بداية اليوم عند الصباح وتقل ليلا، لذا فالسهر والأرق غير مفيد بالمرة.