شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لو عندك برد.. عمرك ما هتعطس وأنت نايم اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن موضوع "العطس أثناء النوم" لم يتم دراسته على نطاق واسع ، إلا أن معظم الباحثين في النوم وعلماء الأعصاب يتفقون على أنه من المستحيل جسديًا أن يعطس الشخص أثناء النوم.

حتى يحدث العطس يجب أن تنفتح الأغشية المخاطية ، ووفقا لموقع " tuck" فأن الأغشية المخاطية تنفتح عندما نستلقي على الظهر أو المعدة أو الجانب، ولكن الجسم يقمع النبض فيها من خلال عملية تعرف باسم حركة العين السريعة وهى المرحلة الخامسة من النوم ، والتي تحدث خلال فترات معينة من النوم.

الناقلات العصبية التي تكتشف عادة المواد المسببة للحساسية والمهيجات الأخرى تغلق خلال نظرات العين السريعة، وبالتالي تمنع الرغبة الطارئة في العطس.



لماذا نعطس وأسباب العطس

لماذا نعطس؟

العطس هو عملية طرد لا إرادى للهواء من الرئتين عن طريق الأنف والفم، معظم حالات العطس تحدث بسبب المهيجات التي تؤثر على مخاط الأنف، حيث يعمل العطس بشكل أساسي على تنظيف الأنف والحلق عند وجود المواد المهيجة.

أسباب العطس

العطس يستخدم العضلات ومجموعات العضلات في جميع أنحاء الجسم، و تشمل الأسباب الشائعة للعطس ما يلي:

مسببات الحساسية ، مثل الغبار وحبوب اللقاح.

الجسيمات غير المسببة للحساسية التى تهيج تجويف الأنف.

أمراض مثل الأنفلونزا ونزلات البرد.

التعرض المفاجئ للضوء الساطع ، وتعرف هذه الظاهرة باسم منعكس العطاس الضوئي ، وتؤثر على ما يصل إلى 35٪ من الأشخاص.

الشخير وهو اضطراب وراثي نادر نسبيا يؤدي إلى العطس أثناء عملية الهضم بعد الوجبات.



لماذا لا نعطس أثناء النوم

ما هى حركة العين السريعة وكيف تؤثر على العطس

يحدث النوم من خلال منظم زمني داخلي يعرف باسم الساعة اليومية، تعتمد الساعة اليومية على ضوء الشمس الطبيعي، ويتم إطلاق هرمون يحفز النوم يسمى الميلاتونين في الليل بمجرد أن تغرب الشمس، و في الصباح يتضاءل الميلاتونين .

وتتكون دورة النوم في البشر من خمس مراحل :

تتميز المرحلة الأولى بالضوء: تتحرك العين ببطء وينخفض ​​نشاط العضلات، على الرغم من أن بعض النائمين يعانون من تقلصات العضلات المفاجئة.

خلال المرحلة الثانية : تتوقف حركة العين تمامًا وتصبح أمواج الدماغ أبطأ، و تنخفض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب و يستعد الجسم للنوم العميق.

مع دخول الجسم إلى المرحلة الثالثة: تتخلل الموجات الدماغية البطيئة ،موجات دماغية سريعة تؤدي هذه الديناميكية إلى بدء النوم العميق.

في المرحلة الرابعة: تبدأ مرحلة النوم البطيء، والاستيقاظ خلال هذه المرحلة يمكن أن يؤدي إلى اضطراب كبير.

تحدث المرحلة الخامسة: تنغلق الجفون تماما والجزء الأكبر من الحلم يحدث خلال المرحلة.



مراحل النوم

أسباب عدم العطس خلال النوم

فى المرحلة الخامسة من النوم والتى تعرف باسم "مرحلة نوم حركة العين السريعة" التى تسبب توقف جميع الناقلات العصبية ونتيجة لذلك ، لا يتم تحفيز الخلايا العصبية الحركية التي تسبب العطاس، بغض النظر عما إذا كان تجويف الأنف للنائم معرضًا للجسيمات المهيجة أم لا.

ومع ذلك يمكن للمحفزات القوية بشكل مفرط أن تؤدي إلى الاستجابة للعطس، و عندما يحدث هذا سوف تستيقظ من النوم للعطس، في حين أننا لا نعطس أثناء النوم ، فنحن لا نزال عرضة لمنعكس العطس أثناء المراحل غير الحركية ، وربما نستيقظ نتيجة لذلك.



العطس

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