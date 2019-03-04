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يتميز لب النخيل ” الجمار” بأنه ذات قيمة غذائية كبيرة، ولذلك فهو يستخدم في علاج العديد من الأمراض المختلفة التي تؤثر على حياة الإنسان، بالإضافة لدوره الهام في الوقاية من الكثير من مجموعة من الأمراض الأخرى، وذلك يرجع لأنه ذات تركيبة فريدة ومتميزة غنية بالعديد من العناصر الهامة التي يتطلبها جسم الإنسان كل يوم، ويتم إستخراج لب النخيل بالتحديد من شجرة النخيل المعمرة، وسوف نتعرف على أهم المعلومات عنه وفوائده العديدة للوقاية من الكثير من الأمراض المختلفة من خلال هذا المقال بالتفصيل.

نبذة بسيطة عن لب النخيل ” الجمار”

يتميز بفوائده العديدة وينمو بالتحديد في دولة البرازيل، ولكن انتشر عقب ذلك في الكثير من دول العالم المختلفة، وتم استخدامه في مجالات مختلفة ومن أهم هذه المجالات أنه استخدم بطريقة كبيرة في إعداد العديد من الأطعمة والأطباق المختلفة، ويطلق على لب النخيل أسماء عديدة ومن هذه الأسماء هى قلب النخيل والبالميتو والجمار أيضًا، ويتميز لب النخيل بفوائده الكثيرة التي تعود على جسم الإنسان من تناوله.

القيمة الغذائية من لب النخيل

يتميز لب النخيل بالقيمة الغذائية الكبيرة له فنلاحظ أن كوب واحد من لب النخيل يحتوي على سعرات حرارية تصل إلى 41 غرامًا، بينما حجم الدهون به يصل إلى 1 غرامًا وكربوهيدرات بنسبة 7 غرامات والألياف الغذائية بمقدار 4 غرامات والبروتين بنسبة 4 غرامات وفيتامين ج بنسبة 19% وكالسيوم بمقدار 8% والحديد بمقدار 25% وصوديم بمقدار 622 ملغم، أي أنه يحمل قيمة غذائية كبيرة وهامة للجسم تحميه من الكثير من الأمراض المختلفة التي تهدد حياته.

فوائد لب النخيل ” الجمار “

من أهم فوائد لب النخيل مايلي:

1- يعمل على الوقاية من الإصابة بفقر الدم وذلك لأنه غني بعنصر الحديد الذي يساهم في زيادة نسبة الهيموغلوبين بالدم، بالإضافة لسهولة وصول لب النخيل لجميع خلايا وأنسجة الجسم المختلفة.

2- يعد غني بفيتامين أ والذي يمثل أهمية كبيرة للبصر ويعمل على تقوية النظر والتخلص من مشكلة تعتم العدسة وكذلك مشكلة جفاف القرنية.

3- يوجد به حمض الفوليك المهم للصحة بشكل عام وللنساء الحوامل على وجه التحديد حيث يعمل على الوقاية من التشوهات الخلقية للأجنة ويساعد على نمو الجهاز العصبي للأطفال بصورة سليمة.

4- يوجد به نسبة جيدة من عنصر الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام والأظافر، كما يساعد أيضًا على بناء عضلات سليمة وأسنان قوية ويساهم في الوقاية من أمراض هشاشة وضعف العظام التي يتعرض للإصابة بها كبار السن.

5- يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تحسن من وظائف الجهاز الهضمي وتعمل أيضًا على الوقاية من مشكلة الإمساك ومشاكل عسر الهضم المختلفة، بالإضافة لأن هذه الألياف تمثل أهمية كبيرة في التخلص من السموم التي توجد بالجسم.

6- يدخل بشكل أساسي في إعداد الكثير من السلطات المختلفة، ويمثل أهمية كبيرة في زيادة الشعور بالشبع وبالتالي فهو يساعد على خسارة الوزن بطريقة سريعة وعلاج مشاكل السمنة المفرطة.

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7- يمثل أهمية كبيرة في تنشيط عمل المبايض عند السيدات وذلك لأنه يحتوي على هرمون الأيسترون المهم جدًا لذلك، كما يساهم أيضًا لب النخيل في زيادة فرصة حدوث الحمل بطريقة سريعة.

8- يعمل على زيادة الخصوبة، وتنظيم الدورة الشهرية ويقلل من الإضطرابات الكثيرة بها، ولذلك يسرع من حدوث الحمل.

9- يحد من مشكلة الإصابة بالنزيف الداخلي والذي يتعرض للإصابة به الأشخاص التي تعاني من ارتفاع بضغط الدم، كما يعمل على الوقاية من الإصابة بمرض السكري.

10- يحسن من الحالة النفسية والمزاجية ويعمل على الوقاية من الإصابة بالإكتئاب، وبالتالي فهو يساعد على التخلص من مشكلة التوتر العصبي.

11- يوجد به فيتامين ج المضاد للإلتهابات والحساسية، والذي يعمل على الوقاية من الكثير من الأمراض الجلدية المختلفة مثل أمراض الصدفية والإكزيما.

12- يقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتجاعيد الوجه، حيث يعمل على زيادة حيوية البشرة ونضارتها.

أضرار لب النخيل ” الجمار”

من الجدير ذكره أنه على الرغم من الفوائد العديدة التي يمثلها لب النخيل للجسم ولكن قد يترتب عليه بعض الأضرار والتي تتمثل أهمها في:

1- يوجد به نسبة كبيرة من الكولسترول الضار، مما يترتب عليه حدوث الإصابة بأمراض القلب والشرايين المختلفة.

2- يحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة والتي يترتب عليها أضرار كبيرة بالجسم.

3- يؤثر بصورة ملحوظة على نمو عظام الأطفال ويعمل على تقليل الكثافة العظمية لهم.

4- يوجد به نسبة كبيرة من حمض البالمتيك والتي يطلق عليها حمض النخيل وهو من الأحماض الضارة التي تؤدي لإصابة الجسم بمشاكل صحية كثيرة.