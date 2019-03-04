شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر.. عدم نظافة الفم تسرع من انتشار سرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق من الباحثون من كلية طب الأسنان بجامعة كولومبيا أن "نوكلوكت" - وهي بكتيريا شائعة تنمو عن طريق الفم غالباً تسرع من نمو سرطان القولون.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن نتائج الدراسة جعلت من السهل تحديد سبب وعلاج سرطان القولون الأكثر عدوانية، كما أنها ساعدت على تفسير سبب تطور الإصابة لدى بعض الحالات المصابة بسرطان القولون بسرعة أكبر من غيرها، وذلك بفضل البكتيريا نفسها الموجودة على الأسنان.

ومن المعروف أن سرطان القولون هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بالسرطان في الولايات المتحدة، ولقد عرف الباحثون منذ فترة طويلة أن المرض ناجم عن طفرات وراثية تتراكم عادة خلال 10 سنوات.

وقال قائد الدراسة، "ييبينغ دبليو هان" ، دكتوراه ، وأستاذ العلوم الميكروبية في كلية طب الأسنان بجامعة كولومبيا وكلية “Vagelos” للأطباء والجراحين: "الجينات ليست سوى جزء من القصة، وهناك عوامل أخرى ، بما في ذلك الميكروبات ، يمكن أن تلعب أيضًا دورًا فى الإصابة بسرطان القولون".

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وقد أظهر العلماء أيضا أن حوالي ثلث سرطانات القولون والمستقيم مرتبط ببكتريا فموية شائعة تسمى "ف. نوكلتوم"، وهذه الحالات هي في الغالب الأكثر عدوانية ، لكن لا أحد يعرف السبب.

وفي دراسة سابقة ، اكتشف فريق بحث الدكتور "هان" أن البكتيريا تصنع جزيئا يسمى “FadA adhesion” ، والذى يحفز فقط نمو الخلايا السرطانية، وليس الخلايا السليمة.