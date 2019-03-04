شكرا لقرائتكم خبر عن لصحة قلبك.. الجمعية الأمريكية للقلب تضع 5 توصيات هامة لممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جمعية القلب الأمريكية، أن التمارين الرياضية ضرورية لصحة القلب، فقد تم تصميم أجسامنا لتكون نشطة، والتى لا تعمل بشكل جيد مع البقاء لفترة طويلة بدون حركة.

وأكد راسيل بات، الأستاذ بقسم التدريب بجامعة كارولينا الجنوبية، إن عدم ممارسة النشاط البدنى هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية.



الرياضة مفيدة لصحة قلبك

وأشارت الجمعية إلى إنه وفقًا لمعايير ممارسة الرياضة لعام 2013 لجمعية القلب الأمريكية، "يمكن اعتبار التمرينات الرياضية كعلاج طبي وقائي، والتي يجب ممارستها يوميا.

وتقدم 5 توصيات هامة للنشاط البدنى للبالغين..

أولا: إحصل على 150 دقيقة فى الأسبوع على الأقل من النشاط الرياضي المعتدل، أو 75 دقيقة في الأسبوع من النشاط القوي، أو مزيج من الاثنين معا، ويفضل أن يكون على مدار الأسبوع.

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ثانيا: إضافة نشاط تقوية العضلات إلى كثافة عالية (مثل المقاومة أو الأوزان) على الأقل يومين فى الأسبوع.

ثالثا: قضاء وقت أقل فى الجلوس



فوائد ممارسة الرياضة

رابعا: إحصل على المزيد من الفوائد من خلال نشاطك لمدة لا تقل عن 300 دقيقة (5 ساعات) فى الأسبوع.

خامسا: زيادة كمية وشدة التمارين تدريجيا مع مرور الوقت.

وقالت الجمعية الأمريكية للقلب، إن أي نشاط بدني أفضل من لا شىء لقلبك، تعرف على المزيد من أنواع الألعاب مثل: اليوجا، تمارين المنزل، تمارين مع الأطفال، تدريبات القوة.