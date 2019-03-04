شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. المشمش بيعالج فقر الدم ويحميك من الجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعتبر المشمش من أبرز أنواع الفواكه التى يفضلها الكثيرون وخصوصا الأطفال نظرا لشكله المبهج ومذاقه المختلف، كما انه يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الامراض.

وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 فوائد المشمش وفقا لما ذكره موقع food.ndtv وهى:

1:

مشمش

1- يحتوى المشمش على فيتامين أ وبعض الفيتامينات الاخرى التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الامراض والأوبئة.

2: له دور فعال فى تعزيز صحة الجهاز الهضمى وتنظيف الامعاء وحمايته من الامراض وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الالياف.

3:يعزز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من الجلطات والأمراض وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات.

Advertisements

4:يعالج فقر الدم ويطرد السموم من الجسم ، وذلك لاحتوائه على مواد مطهرة.



المشمش

5:يحتوى المشمش على فيتامين سى و أ والمواد المضادة للأكسدة وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها.

6:يحتوى المشمش على كمية كبيرة من الكالسيوم والعناصر الغذائية الاخرى التى تعزز صحة العظام وتحافظ على صحة العضلات والمفاصل.

فى إطار اهتمام ”الخليج 365” بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم ”الخليج 365” خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة، لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]