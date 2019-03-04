انت الان تتابع موضوع اسباب الم الكلى المفاجئ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يحدث ألم الكُلى بسبب الإصابة أو الإعياء أو العدوى في الكليتين ، و يمكن وصف الألم بأنه بسيط أو حاد ، و يتسبب ألم الكُلية في بعض الأحيان في آلام الظهر و أسفل الضلوع مباشرة .

معلومات عن الكلى

– الكلى هي زوج من الأعضاء على شكل حبة تقع على جانبي العمود الفقري المسؤول عن ترشيح الدم والحفاظ على التوازن الصحيح للسوائل والإلكتروليتات في الجسم ، و يمكن تصنيف آلام الكلى على أنها أحادية الجانب إذا تأثرت إحدى الكلى أو الثنائية إذا تأثرت كلا الكليتين .

أسباب آلام الكلى

عدوى الكلى

– العدوى الكلوية ، والمعروفة أيضا باسم التهاب الحويضة والكلية ، وعادة ما تسببها البكتيريا ويمكن أن تؤثر على واحدة أو كلتا الكلى ، و التهاب الحويضة والكلية الحاد هو النوع الذي يصيب فجأة ، في حين يشار إلى حالات متكررة أكثر اعتدالا باسم التهاب الحويضة والكلية المزمن ، و يحدث التهاب الحويضة والكلية عادة بسبب عدوى انتشرت من المسالك البولية السفلى ، بما في ذلك الحالب والمثانة .

التهاب الكلية

– تشمل الأعراض ألم كلوي أحادي أو ثنائي ، غالباً ما يكون حاداً ، يشعر المريض بالألم في الظهر والجانب ، البطن ، أو الفخذ ، و ارتفاع في درجة الحرارة (أكبر من 102 فهرنهايت) ، و قشعريرة الجسم ، و استفراغ و غثيان ، و إعياء ، و ارتباك ، و التبول المؤلم أو الحرق (عسر التبول) ، و رائحة كريهة ، و دم في البول (بيلة دموية) ، و حاجة متكررة للتبول (الإلحاح البولي)

الصدمة الكلية

– تنتج الصدمة الكلوية إما عن تأثير قوة حادة أو جرح مخترق يمزق إحدى الكلى أو كليهما ، بسبب وضعية الكلى الضعيفة في البطن ، فإن إصابات كهذه ليست شائعة ، في الواقع ، فإن ما يصل إلى 10 في المئة من إصابات البطن ستحمل ضرر على الكلى. حوادث السيارات والاعتداءات الجسدية والشلالات الحادة تمثل غالبية الصدمات الكلوية.

انسداد كلوي

– يمكن أن يحدث انسداد كلوي في الكلى أو نتيجة انسداد المسالك البولية ، تلك التي هي جوهرية أو تؤثر على الحالب قد يسبب آلام أحادية أو ثنائية ، و يميل انسداد المجرى أو الإحليل إلى التأثير على الكليتين ، و يُعرف أيضًا باسم الانسداد الانسدادي ، وقد ينتج عن أي عدد من الحالات ، بما في ذلك ؛ حصى الكلى ، و حصوة المثانة ، و التهاب المسالك البولية (UTI) ، و تضخم البروستاتا الحميد ، و قسطرة على المدى الطويل ، و تجلط الأوردة الكلوية ، و المثانة العصبية (ضعف المثانة المرتبط بالأعصاب)

، سرطان عنق الرحم ، سرطان القولون والمستقيم .

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الأورام الكلوية أو الكيسات

– لا تسبب الأورام أو الكيسات الكلوية عادة الألم إلا إذا كان النمو متقدمًا أو كان الإنفاق واسعًا ، و تشمل أكثر ثلاث حالات شذوذ نموًا شيوعًا و هي الورم الحميد الكلوي، نوع من الورم الحميد يمكن أن ينمو إلى حجم كبير ، و سرطان الخلايا الكلوية (RCC) ، نوع من السرطان الذي يبدأ عادة في أنابيب الكلى ، و مرض الكلى المتعدد الكيسات (PKD) ، اضطراب وراثي تتكاثر فيه الكيسات الحميدة الممتلئة بالسائل في جميع أنحاء الكليتين .

متى ترى الطبيب

– غالباً ما يفترض الناس أن الألم المفاجئ في الجناح ينجم عن عضلة سحبتهم أو عن إجهادهم ، وفي كثير من الحالات يكون الأمر كذلك ، و لكن إذا استمر الألم ، أو ازداد سوءًا ، أو كان مصحوبًا بأعراض أو أعراض عدوى في البول ، فعليك مراجعة طبيبك في أقرب وقت ممكن ، و هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة ، وقشعريرة ، والقيء ، أو عدم القدرة على التبول .

– و حتى إذا كانت عدوى الكُلية خفيفة ، فيمكن أن تتطور أحيانًا و تؤدي إلى تجرثم الدم إذا تركت دون علاج ، و هذا هو الشرط الذي تنتقل فيه العدوى البكتيرية المحلية إلى داخل مجرى الدم ، مما يتسبب في أعراض نظامية قد تهدد الحياة ، بما في ذلك درجات حرارة الجسم غير المنتظمة ، اضطرابات في التنفس ، انخفاض حاد في ضغط الدم ، والصدمة. بالنظر إلى أن التهاب الحويضة والكلية الحاد يمكن أن تضرب في أقل من يومين ، فإن الاستجابة السريعة أمر ضروري .

الفحوصات اللازمة

– تحليل البول هام لتشخيص أي اضطراب كلوي ، و يتم إجراء تحليل البول الكامل من قبل مختبر لتقييم التركيب الكيميائي للبول وإيجاد أي دليل على خلل في وظائف الكلى ، بما في ذلك البروتين الزائد ، أو خلايا الدم الحمراء ، وتشير النتائج غير الطبيعية إلى وجود مشكلة في الكلى ، و على النقيض من ذلك ، فإن النتائج الطبيعية يمكن أن تستبعد عادة الكلى كسبب .

– كما سيتم استخدام اختبارات الدم لتقييم وظيفة الكلى الخاصة بك. وتشمل هذه : الكرياتينين المصل (SCr) ، الذي يقيس مستوى مادة تسمى الكرياتينين التي ينتجها الجسم ويخرج في البول بمعدل منتظم ، و معدل الترشيح الكبيبي (GFR) ، والذي يستخدم SCR لحساب كمية الدم التي يتم تصفيتها من قبل الكلى ، و نتروجين اليوريا في الدم (BUN) ، والذي يقيس مستوى مركب يسمى اليوريا والذي ينتج وينتج في البول بمعدل ثابت ، و أي شذوذ في الإفراز سيشير إلى أن الكلى لا تعمل كما ينبغي .

– إذا تم الاشتباه في الإصابة ، يمكن استخدام اختبار دم يعرف باسم معدل ترسيب كريات الدم الحمراء (ESR) للتحقق من وجود التهاب ، في حين أن ثقافة البول يمكن أن تساعد في عزل وتحديد أنواع معينة من العدوى البكتيرية أو الفطرية .

– وأخيرًا ، يمكن أن يوفر فحص الدم الكامل (CBC) واختبار وظائف الكبد (LFT) مزيدًا من الأفكار حول ما إذا كان الخلل الوظيفي ناجمًا عن مرض مرتبط (مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو تليف الكبد) أو إذا حدثت تغييرات في كيمياء الدم تتفق مع السرطان .