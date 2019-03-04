انت الان تتابع موضوع خطورة فيري على العيون والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

يعد فيري منتج من منتجات الصابون السائل المتعارف عليها ومن الممكن أن تعاني السيدة من دخول الصابون السائل أو الفيري إلى العين خلال فترة الاستخدام، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بحرقة شديدة في منطقة العين، وقد يجهل الكثير منا مدى خطورة التعرض إلى تلك المواد التي تحتوي على مواد كاوية خطيرة تضر بالعين.

خطورة فيري على العيون

مما لا شك به أن العين واحدة من بين أهم الأجزاء الحساسة في الجسم البشري وتعرض العين إلى أي أصابة حتى ولو كانت بشكل بسيط من الممكن أن تؤثر سلبا على مستوى الرؤية وتحدث بالعين العديد من المشاكل، ومن بين المشاكل التي تتعرض لها العين بشكل عام هو التعرض إلى دخول الفيري بها عند استخدامه في غسل الأواني داخل المطبخ، وتعد المواد الكيميائية من الأشياء الأكثر خطورة على العين والتي من الممكن أن تتسبب في عدم الرؤية مرة أخرى.

ويحتوي الصابون السائل على تلك المواد الكيميائية الخطيرة التي تؤثر سلبا على الجلد ولكن تعد العين هي العضو الأكثر تأثرا بتلك الأشياء بشكل مباشر وتكون نتيجة ذلك التأثير سريعة وعلى السيدات اللائي يتعرضن إلى مشاكل في العين نتيجة التعرض إلى فيري أو الصابون السائل بشكل عام القيام بالخطوات التالية بهدف حماية العين على قدر المستطاع والتي تتمثل في الخطوات التالية :

1- في حالة إن كنت ترتدي العدسات اللاصقة فإن الإجراء الأول المتبع عند التعرض إلى الفيري هو التخلص من تلك العدسات على الفور وحتى لا تصل تلك المواد الكيميائية إلى قرنية العين.

2- يتم غسل العين بالماء البارد على أن يكون ماء نقي لمدة ربع ساعة بشكل متواصل.

3- الذهاب بشكل مباشر إلى أقرب مستشفى أو طبيب عيون مختص بهدف التعرف على حدوث مشكلة ما بالعين من عدمها.

4- من الأفضل أن يتم أخذ كمية من فيري أو الصابون السائل الذي تعرضت العين له للتعرف على كيفية معالجتها وإزالة الأثر السلبي له من العين.

احتياطات هامة عند الاهتمام بالعين

يوجد العديد من الاعتبارات الهامة لابد من العمل بها عند التعامل مع العين وهي على النحو التالي :

1- أن دخول فيري في العين من الممكن أن لا يؤثر بدرجة كبيرة على العين ومن الممكن أن يتعرض الشخص إلى إحمرار بسيط ومهما كان حجم الإصابة بسيط من الأفضل أن تقوم بالرجوع إلى الطبيب المعالج من أجل التأكد من عدم وجود مشاكل تذكر بالعين.

2- من الممكن أن يتسبب الفيري أو الصابون السائل في حدوث العديد من الحروق في القرنية لذا لابد من التوجه على الفور إلى المستشفى فهي مجهزة بشكل أفضل من أجل استقبال تلك الحالات ومعالجة العين على الفور.

أعراض تعرض العين للفيري

وبمجرد تعرض العين إلى الصابون السائل أو دخول الفيري بها تظهر عليها العديد من الأعراض والتي من بينها ما يلي :

1- ألم شديد في العين من الممكن أن يكون محتمل في بعض الحالات أو غير محتمل في حالة الإصابة الشديدة.

Advertisements

2- فقدان الرؤية بشكل مؤقت في حالة الإصابة الخفيفة وبمجرد العلاج تعود الرؤية مرة أخرى.

3- في حالة الرؤية الكاملة من الممكن أن يعاني الشخص من تضائل في حدة الرؤية.

4- ظهور العين بمظهر دموي نتيجة للالتهابات الكثيرة التي تعرضت لها القرنية نتيجة وجود مادة كاوية في الفيري.

5- الحساسية الشديدة ضد الضوء فقد يعاني البعض من عدم القدرة إلى الضوء بشكل مباشر بعد الإصابة.

6- كما يشعر المريض أنه يوجد شيء ما داخل العين ويظل ذلك الإحساس موجود حتى الشفاء التام من تلك المشكلة وتعود العين كما كانت عليه من قبل.

ودائما ما يخبر الأطباء المرضى وخاصة من يعاني من مشاكل في العيون من دخول أجسام صغيرة أو كبيرة في العين أو في حالة دخول مادة كيميائية إلى العين مثل الفيري بالعديد من النصائح الهامة التي من شأنها زيادة سرعة استجابة العين إلى العلاج والشفاء العاجل ومن بين تلك النصائح الهامة عند دخول الفيري إلى العين ما يلي :

1- عدم الضغط بالأيدي على العين المصابة على الإطلاق.

2- على المريض أن لا يحاول إزالة العدسات اللاصقة على الفور إلا في الحالات الطبية التالية :

1- تعرض العين إلى تورم بشكل كبير.

2- أن تتعرض العين إلى الفيري والمواد الكيميائية التي توجد به وعدم خروج العدسات على الرغم من ضخ المزيد من الماء نحو العين.

3- في حالة عدم حصول المريض على الرعاية الطبية بشكل مباشر عقب الإصابة بالصابون السائل.

3- لابد من عدم التوقف عن الأسعافات الأولية بمجرد الإحساس بالراحة ولابد من استشارة الطبيب المعالج أو الذهاب إلى أقرب مشفى.

4- عدم اللجوء إلى وضع القطن المبلل داخل العين بهدف تخفيف الاحتقان الذي تشعر به داخل العين أو وضع الماء الدافئ في العين فتلك الأشياء من شأنها حدوث ضرر بالغ بالعين.

ويتوجب على السيدات في المنزل أتباع كافة الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الفيري أو الصابون السائل أيا كان نوعه فهي من الأشياء المضرة بالعين والجسم كله ومن الأفضل عدم التعامل معه بشكل مباشر.