انت الان تتابع موضوع طريقة التخلص من ” فوبيا الدم “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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فوبيا الدم أو الخوف من الدم هو رهاب محدد ، هذا النوع الفرعي و الذي يتضمن أيضًا رهاب الإبر ، و يمكن أن يسبب أعراضًا لا تُرى في كثير من الأحيان في أنواع أخرى من الرهاب المحدد.

أعراض رهاب الدم

تسبب معظم أنواع الرهاب في ارتفاع في معدل ضربات القلب و ضغط الدم ، و كثيرا ما تتسبب فوبيا الدم و غيرها من أنواع الرهاب في حقن الدم ، في حدوث انخفاض في ضغط الدم و معدل ضربات القلب ، و يمكن أن يؤدي الانخفاض المفاجئ إلى الإغماء ، و هو رد شائع نسبيا على رؤية الدم ، القلق التوقعي الذي قد تعاني منه من اختلاط القلب و الاهتزاز و الضيق المعدي المعوي ، أمر شائع في الساعات و الأوقات التي تسبق اللقاء الوشيك بالدم.

أسباب فوبيا الدم

– كثيرا ما ترتبط فوبيا الدم بالرهابيات الأخرى ، مثل رهاب المثقبيات أو الخوف من الإبر الطبية ، يكون بعض الأشخاص الذين يعانون من الخوف من الدم أيضا غيرها من الرهاب الطبية ، مثل الخوف من الأطباء و أطباء الأسنان ، يرتبط مجال الطب بشكل شعبي بالصور البشعة للدم لا سيما في التلفزيون و الأفلام ، مما قد يساعد على إدامة مثل هذا النوع من الرهاب.

– فوبيا الدم يمكن أيضا أن تكون مرتبطة مع الرهاب الصحية ، بما في ذلك التوهم و رهاب المرض ، النزيف هو دلالة على أن هناك خللاً ما في الجسم ، و يمكن أن يكون منظر دم المرء كافياً لإثارة القلق الصحي ، في أولئك الذين يتعرضون لميسوفوبيا أو الخوف من الجراثيم ، فإن رؤية دم شخص آخر قد يثير مخاوفهم من الإصابة بمرض ، في بعض الحالات قد يكون الخوف من الدم مرتبطًا بالخوف من الموت .

– قد يكون سبب فوبيا الدم من تجربة سلبية سابقة مع الدم ، قد يكون أولئك الذين تعرضوا لإصابة مؤلمة أو مرض تسبب في فقد كبير في الدم في خطر متزايد ، و مع ذلك قد تكون ورثت ورم.

علاج فوبيا الدم

التعرض التدريجي

– الحصول على مساعدة للتغلب على رهابك إذا تسبب في الإغماء ، إذا جرّبت العلاج بالتعريض لنفسك لهذه الأمور ، فقد تصيب نفسك بالإغماء و تجرح نفسك ، يمكنك أن تطلب من صديق أو قريب المساعدة في منعك من السقوط و إيذاء نفسك.

– يمكن لصديق أو قريب أن يساعدك إذا شعرت بالدوار أو الدوخة أو الإغماء لمدة دقيقة إلى دقيقتين ، و مع ذلك إذا كنت عرضة لنوبات الإغماء لفترة أطول أو تطلبت رعاية طبية لإغماء المريض ، فاعمل على علاج التعرض مع أخصائي الصحة النفسية.

– بشكل عام يتطلب علاج التعرض استعدادًا لمحاولة عدم الارتياح على أمل التغلب على خوفك ، من خلال العمل من خلال عدم الارتياح الخاص بك مرارا وتكرارا قد يقلل خوفك مع مرور الوقت.

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– اعمل من خلال التسلسل الهرمي للخوف على سرعتك الخاصة في تقبل الأمر ، يشمل علاج التعرض التدريجي العمل من خلال التسلسل الهرمي للخوف ، أو مجموعة من المحفزات المنظمة من الأقل إلى الأكثر كثافة ، اعمل على تحمل الضغط بنسبة بسيطة في كل مرة ، و تحرك فقط عندما لا يسبب هذا القلق أو يجعلك تشعر بأنك ستصاب بالإغماء.

– قد تشمل المشغلات رؤية دمك أو دم شخص آخر ، أو سحب دمك أو حتى في حالات أكثر حدة حتى التفكير في الدم.

– الطريقة الجيدة للبدء هي القراءة أو التفكير في الدم ، ثم النظر إلى الصور و مقاطع الفيديو ، و في النهاية استخلص الدم من مكتب طبيبك.

– لست بحاجة إلى العمل خلال القائمة بأكملها في يوم واحد ، تأخذ كل الوقت الذي تحتاجه للحصول على خطوة دون أن تعاني من أعراض رهابك.

القراءة عن الدم

– ابدأ بقراءة اختبارات الدم و التبرعات ، ابحث عن موسوعة طبية مطبوعة أو عبر الإنترنت ، أنفق 30 ثانية إلى دقيقة من قراءة إدخالات حول الدم و سحب الدم ، و المواضيع ذات الصلة التي تسبب رهابك ، تنفس ببطء و بعمق كما تقرأ و حاول البقاء مسترخياً.

– فكر أو قل لنفسك “أنا فقط أقرأ كلمات عن الدم ، هذه الكلمات لا يمكن أن تؤذيني ، و يمكنني التحكم في رد فعلي تجاههم. ”

– قم تدريجياً بزيادة طول الفترة الزمنية التي تقرأها ، و حاول القراءة لمدة من 10 إلى 15 دقيقة دون الشعور بالقلق أو الدوار أو الدوخة.

– إذا كنت تواجه صعوبة في القراءة عن الدم ، فابدأ بالبحث عن الدم أو تصويره بدلاً من ذلك.

تصور الدم

– انظر إلى صور برتقالية داكنة و نقط حمراء و بقعة حمراء ، بمجرد أن تتسامح مع القراءة عن الدم ، انتقل إلى عرض الصور التي تشبه الدم ، ابدأ بالنقط البرتقالية و الحمراء الداكنة ، ثم اعمل طريقك حتى تصل إلى الأشكال الحمراء التي تبدو أشبه بالدم الحقيقي ، أثناء عرض الصور يمكنك التحكم في تنفسك و ممارسة التحدث الذاتي الإيجابي ، مثل “هذه صور الدم فقط و أنا آمن تمامًا.”

– عندما تبدأ للتو انظر إلى صورة لمدة من 10 إلى 15 ثانية ، قم بزيادة المدة تدريجيا حتى تتمكن من مشاهدة الصور لمدة من 5 إلى 10 دقائق على الأقل.

– اطلب من صديق أو قريب أن يجمّع مجلد ملف أو يطبع الصور التي تبدو أقرب إلى الدم ، يمكنك أيضًا البحث عن مقاطع فيديو للعلاج بالتعرض للكشف عن الهشاشة على لدم على YouTube.

– إذا كنت تعمل مع أخصائي الصحة النفسية ، فيمكن أن يكون الواقع الافتراضي طريقة رائعة لاستخدام الصور لممارسة علاج التعرض أيضًا.