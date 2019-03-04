انت الان تتابع موضوع طريقة التخلص من ” فوبيا الدم “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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فوبيا الدم أو الخوف من الدم هو رهاب محدد ، هذا النوع الفرعي و الذي يتضمن أيضًا رهاب الإبر ، و يمكن أن يسبب أعراضًا لا تُرى في كثير من الأحيان في أنواع أخرى من الرهاب المحدد.
أعراض رهاب الدم
تسبب معظم أنواع الرهاب في ارتفاع في معدل ضربات القلب و ضغط الدم ، و كثيرا ما تتسبب فوبيا الدم و غيرها من أنواع الرهاب في حقن الدم ، في حدوث انخفاض في ضغط الدم و معدل ضربات القلب ، و يمكن أن يؤدي الانخفاض المفاجئ إلى الإغماء ، و هو رد شائع نسبيا على رؤية الدم ، القلق التوقعي الذي قد تعاني منه من اختلاط القلب و الاهتزاز و الضيق المعدي المعوي ، أمر شائع في الساعات و الأوقات التي تسبق اللقاء الوشيك بالدم.
أسباب فوبيا الدم
– كثيرا ما ترتبط فوبيا الدم بالرهابيات الأخرى ، مثل رهاب المثقبيات أو الخوف من الإبر الطبية ، يكون بعض الأشخاص الذين يعانون من الخوف من الدم أيضا غيرها من الرهاب الطبية ، مثل الخوف من الأطباء و أطباء الأسنان ، يرتبط مجال الطب بشكل شعبي بالصور البشعة للدم لا سيما في التلفزيون و الأفلام ، مما قد يساعد على إدامة مثل هذا النوع من الرهاب.
– فوبيا الدم يمكن أيضا أن تكون مرتبطة مع الرهاب الصحية ، بما في ذلك التوهم و رهاب المرض ، النزيف هو دلالة على أن هناك خللاً ما في الجسم ، و يمكن أن يكون منظر دم المرء كافياً لإثارة القلق الصحي ، في أولئك الذين يتعرضون لميسوفوبيا أو الخوف من الجراثيم ، فإن رؤية دم شخص آخر قد يثير مخاوفهم من الإصابة بمرض ، في بعض الحالات قد يكون الخوف من الدم مرتبطًا بالخوف من الموت .
– قد يكون سبب فوبيا الدم من تجربة سلبية سابقة مع الدم ، قد يكون أولئك الذين تعرضوا لإصابة مؤلمة أو مرض تسبب في فقد كبير في الدم في خطر متزايد ، و مع ذلك قد تكون ورثت ورم.
علاج فوبيا الدم
التعرض التدريجي
– الحصول على مساعدة للتغلب على رهابك إذا تسبب في الإغماء ، إذا جرّبت العلاج بالتعريض لنفسك لهذه الأمور ، فقد تصيب نفسك بالإغماء و تجرح نفسك ، يمكنك أن تطلب من صديق أو قريب المساعدة في منعك من السقوط و إيذاء نفسك.
– يمكن لصديق أو قريب أن يساعدك إذا شعرت بالدوار أو الدوخة أو الإغماء لمدة دقيقة إلى دقيقتين ، و مع ذلك إذا كنت عرضة لنوبات الإغماء لفترة أطول أو تطلبت رعاية طبية لإغماء المريض ، فاعمل على علاج التعرض مع أخصائي الصحة النفسية.
– بشكل عام يتطلب علاج التعرض استعدادًا لمحاولة عدم الارتياح على أمل التغلب على خوفك ، من خلال العمل من خلال عدم الارتياح الخاص بك مرارا وتكرارا قد يقلل خوفك مع مرور الوقت.
– اعمل من خلال التسلسل الهرمي للخوف على سرعتك الخاصة في تقبل الأمر ، يشمل علاج التعرض التدريجي العمل من خلال التسلسل الهرمي للخوف ، أو مجموعة من المحفزات المنظمة من الأقل إلى الأكثر كثافة ، اعمل على تحمل الضغط بنسبة بسيطة في كل مرة ، و تحرك فقط عندما لا يسبب هذا القلق أو يجعلك تشعر بأنك ستصاب بالإغماء.
– قد تشمل المشغلات رؤية دمك أو دم شخص آخر ، أو سحب دمك أو حتى في حالات أكثر حدة حتى التفكير في الدم.
– الطريقة الجيدة للبدء هي القراءة أو التفكير في الدم ، ثم النظر إلى الصور و مقاطع الفيديو ، و في النهاية استخلص الدم من مكتب طبيبك.
– لست بحاجة إلى العمل خلال القائمة بأكملها في يوم واحد ، تأخذ كل الوقت الذي تحتاجه للحصول على خطوة دون أن تعاني من أعراض رهابك.
القراءة عن الدم
– ابدأ بقراءة اختبارات الدم و التبرعات ، ابحث عن موسوعة طبية مطبوعة أو عبر الإنترنت ، أنفق 30 ثانية إلى دقيقة من قراءة إدخالات حول الدم و سحب الدم ، و المواضيع ذات الصلة التي تسبب رهابك ، تنفس ببطء و بعمق كما تقرأ و حاول البقاء مسترخياً.
– فكر أو قل لنفسك “أنا فقط أقرأ كلمات عن الدم ، هذه الكلمات لا يمكن أن تؤذيني ، و يمكنني التحكم في رد فعلي تجاههم. ”
– قم تدريجياً بزيادة طول الفترة الزمنية التي تقرأها ، و حاول القراءة لمدة من 10 إلى 15 دقيقة دون الشعور بالقلق أو الدوار أو الدوخة.
– إذا كنت تواجه صعوبة في القراءة عن الدم ، فابدأ بالبحث عن الدم أو تصويره بدلاً من ذلك.
تصور الدم
– انظر إلى صور برتقالية داكنة و نقط حمراء و بقعة حمراء ، بمجرد أن تتسامح مع القراءة عن الدم ، انتقل إلى عرض الصور التي تشبه الدم ، ابدأ بالنقط البرتقالية و الحمراء الداكنة ، ثم اعمل طريقك حتى تصل إلى الأشكال الحمراء التي تبدو أشبه بالدم الحقيقي ، أثناء عرض الصور يمكنك التحكم في تنفسك و ممارسة التحدث الذاتي الإيجابي ، مثل “هذه صور الدم فقط و أنا آمن تمامًا.”
– عندما تبدأ للتو انظر إلى صورة لمدة من 10 إلى 15 ثانية ، قم بزيادة المدة تدريجيا حتى تتمكن من مشاهدة الصور لمدة من 5 إلى 10 دقائق على الأقل.
– اطلب من صديق أو قريب أن يجمّع مجلد ملف أو يطبع الصور التي تبدو أقرب إلى الدم ، يمكنك أيضًا البحث عن مقاطع فيديو للعلاج بالتعرض للكشف عن الهشاشة على لدم على YouTube.
– إذا كنت تعمل مع أخصائي الصحة النفسية ، فيمكن أن يكون الواقع الافتراضي طريقة رائعة لاستخدام الصور لممارسة علاج التعرض أيضًا.
المراجع:
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