إنفوجراف.. أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للسمع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للسمع

تحت شعار "تحقق من سمعك"، احتفلت منظمة الصحة العالمية، الأحد، باليوم العالمي للسمع، بهدف تركيز الانتباه حول أهمية التحديد المبكر والتدخل لفقدان السمع.

وتطلق منظمة الصحة العالمية بهذه المناسبة تطبيق HearWHO؛ لاستخدامه في رفع الوعي وتشجيع الناس على التحقق من السمع بانتظام وممارسة الاستماع الآمن، والسماح للعاملين الصحيين بالتحقق من حالة السمع للأشخاص في مجتمعاتهم.

Advertisements

ووفقا للإحصائيات، يكبّد فقدان السمع تكلفة عالمية سنوية تقدر بـ750 مليار دولار، وتشير الدلائل إلى إمكانية الوقاية من نصف حالات فقدان السمع من خلال تدابير الصحة العامة.

ويوضح الإنفوجراف التالي أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للسمع.



