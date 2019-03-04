باسم سمير يُوضّح فوائد العدسات اللاصقة لتجميل الأسنان

كشف الدكتور باسم سمير، استشاري طب الأسنان، وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان في سويسرا، أن التجميل بالقشرة التجميلية أو ما يطلق عليه بفينير الأسنان Veneer أو عدسات الأسنان اللاصقة، يعد من أحدث طرق تجميل الأسنان، مشيرا إلى أنه أسرع وسيلة لتجميل الأسنان.

وأوضح باسم سمير، في حديث خاص لـ"لايف ستايل"، أن القشرة التجميلية توضع على الوجه الخارجي للأسنان، حيث تكون بلون الأسنان ناصعة البياض، ويتم استخدامها لتغيير حجم الأسنان وإخفاء عيوبها، لإعطاء مظهر جمالي للابتسامة، دون أن يظهر التركيب.

ولفت إلى أنه يتم تصميم الابتسامة على الكومبيوتر، وينظر لكل شخص في مقاس الفم وزواياه وحجم الأسنان والفك، للحصول على ابتسامة متسقة مع تفاصيل الوجه كله.

ونصح الدكتور باسم سمير من يستعين بالقشرة التجميلية أو فينير الأسنان، لتبييض أسنانه، بالحفاظ على نتائجها، بالامتناع عن التدخين، وتناول القهوة والشاي بالحليب بشكل مبالغ فيه.

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