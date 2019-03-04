شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتاخد شاور متخليش الماية السخنة تيجى على وشك اكتر من 5 دقايق..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أثناء استحمامك لا شك أنه لا مكان في جسمك تغفل تنظيفه، ولكن وفقا لتقرير نشره موقع READERSDIGEST فإن الوجه عليك ألا تقوم بتنظيفه خلال حمامك، وذلك للعديد من الأسباب.



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وفقا للموقع فهناك الكثير من الأسباب التى يجب أن تمنعك من غسيل وجهك أثناء الاستحمام، فعلي سبيل المثال لا الحصر يكون عادة الإستحمام بالمياه الساخنة وعلي الرغم من ملمس المياه الساخنة أو الدافئة الجميل على بشرتنا وشعورنا بالدفء خاصة في الشتاء إلا أن هذه الدرجة من المياه غير صحية خاصة فى الطقس البارد، فالمياه الدافئة أو الساخنة تخلص البشرة من دهونها وزيوتها الطبيعية بشكل قاس، ولذا فعندما يمر الماء الساخن على وجهك كثيرا ولمدة طويلة طوالة مدة استحمامك علي وجهك قد يصيبك بالكثير من المشكلات الجلدية والتى من أهمها وأبرزها أن تعاني من الجفاف خشونة الجلد، أو قد يتسبب أيضا في التصبغ الجلدي أو التلون الجلدي للوجه، ولذا علي من يعاني من تلون الوجه أو الكلف أن يتجنب تماما غسيل الوجه بمياه الاستحمام.



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سبب آخر يجعل من تجنبك لغسيل الوجه أثناء الاستحمام ضروريا، فالاستحمام تكون مدته طويلة نسبيا ما يجعل الوجه يتعرض للتهيج نتيجة تعرضه للكثير من المياه لمدة طويلة، ولذا عليك ألا تزيد حمامك عن الفترة ما بين الخمس إلي العشر دقائق ليكون حماما مثاليا، ولذا ينصح بغسيل وجهك سريعا جدا ولمرة واحدة خلال حمامك وان تستحم وظهرك معرضا للمياه لا الوجه.