شكرا لقرائتكم خبر عن من غير تكاليف..نظف أسنانك واخلص من الجير بالوصفات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جير الاسنان من المشاكل التى نواجهها دائما وهو عبارة عن تراكم طبقة البلاك على الاسنان وتصلبها، قد يكون ذلك بسبب إهمال تنظيف الاسنان وتراكم البكتيريا والجراثيم او بسبب التدخين.

وفى هذه الحالة يلجأ الكثيرون من أطباء الاسنان لإتباع بعض الطرق الحديثة لإزالة الجير ولكن قد يكون ذلك بأسعار باهظة، لذلك يقدم موقع doctor.ndtv بعض الطرق الطبيعية لإزالة جير الاسنان وهى



اسنان

1:صودا الخبز، تحتوى على بعض العناصر التى تساعد على ازالة الجير والبقع واصفرار الاسنان فينصح دائما باستخدامه مرتين فى الاسبوع.

2:الجوافة، تحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر التى تساعد على ازالة الجير والتهابات اللثة كما انه يقلل من خطر تراكم البلاك على الاسنان، وذلك من خلال وضع الملح على الجوافة الغير ناضجة ومضغها مرتين فى اليوم.

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3:الخل الابيض، يحتوى على خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا وتساعد على ازالة الترسبات والجير واستخدامه كغسول للفم وذلك عن طريق، وضع نصف كوب من المياه مع معلقتين من الخل الابيض ورشة الملح والمضمضة مرتين فى اليوم.



تجميل الاسنان

4:قشر البرتقال، يمكن استخدام القشور مباشرة على الاسنان فهى تعمل على تنظيفها من خلال فركها على الاسنان لمدة دقيقتين وغسلها بالمياه الفاترة لمدة ثلاث مرات فى الاسبوع.

5:زيت الصبار، يحتوى على عناصر وفيتامينات تساعد على تبييض الاسنان وإزالة الجير، وذلك من خلال خلط زيت الصبار مع زيت الليمون وقليل من المياه وفرك الاسنان بالخليط ثلاث مرات فى الاسبوع .