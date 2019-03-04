دواعي استعمال دواء بونستان فورت – ponstan forte

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يعد بونستان فورت أقراص دواء لتخفيف الآلام وعلاج الالتهابات حيث يحتوي Ponstan Fort Tablets على المادة الفعالة ميفيناميك ، كما يعتبر من الأدوية المضادة للالتهابات الغير سترويدية حيث يعمل على تثبيط عمل إنزيم السيكلو اكسيجيناز الذي يساعد على إنتاج البروستاجلاندين المسبب للالتهابات والآلام مما يؤدي إلى تسكين وتخفيف الالتهابات والآلام ، إن الدواء يمتص من القناة الهضمية ليصل إلى قمة تركيزه في بلازما الدم خلال اربع ساعات ولذلك يستخدم دواء بونستان فورت أقراص في علاج عسر الطمث وتسكين الآلام.

دواعي الاستعمال لدواء بونستان فورت أقراص Ponstan Fort Tablets



1- يستخدم الدواء في علاج عسر الطمث كما يستخدم في تسكين الآلام ما بعد العمليات الجراحية ، إلى جانب أنه مضاد للالتهاب ومسكن للألم .

2- يستخدم الدواء في علاج الأعراض المصاحبة لالتهاب المفاصل الروماتيزمي كما يمكن أن يقوم بعلاج التهاب العظام المفصلي ، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يساعد في علاج الشعور بالصداع .

3- يساعد الدواء في القضاء على الآلام العضلية وآلام الأسنان كما يمكن أن يستخدم لعلاج غزارة الطمث الناتج استخدامات اللولب الرحمي ، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يعالج الحمى .

الجرعة وطريقة الاستخدام لدواء بونستان فورت أقراص Ponstan Fort Tablets



– الجرعة المعتادة للبالغين هي: قرص واحد مرة واحدة في اليوم كما يلزم استشارة الطبيب المعالج قبل أخذ الدواء لمعرفة أوقات الجرعات اللازمة حسب حالة المريض .

– 750- 1500 مجم يوميا للأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 14 سنة.

الآثار الجانبية لدواء بونستان فورت أقراص Ponstan Fort Tablets



1- قد يتسبب الدواء في الحالات التالية نزيف في الجهاز الهضمي ، كما يمكن أن يسبب فقدان الشهية ، بالإضافة الى أنه قد يسبب حدوث التهابات في الأمعاء الغليظة .

2- من المحتمل أن يكون هناك شعور بالدوخة أو الدوار، كما يمكن أن يسبب الشعور بالنعاس ، كما أنه قد يكون هناك عدم وضوح في الرؤية أيضا .

3- في بعض الأحيان يسبب الدواء آلام في البطن كما يمكن أن يسبب حدوث حرقة في المعدة ، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يسبب الشعور بالقيء والغثيان .

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موانع الاستعمال لدواء بونستان فورت أقراص Ponstan Fort Tablets



1- يحظر تناول الدواء للأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية لإحدى مكونات الدواء أو أي مكون آخر من مكونات الدواء الأخرى .

2- يجب الحذر من تناول الدواء للمرضى المصابين بالقرحة الهضمية ، كما لا يمكن استخدم الدواء للأشخاص الذين يعانون من نقص في وظائف الكلى .

3- ينبغي عدم استخدام الدواء للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، كما يحذر تناول الدواء للمرضى الذين يعانون من أمراض الكبد والقلب .

4- لا يمكن استخدام الدواء في مرحلة الحمل وخاصة في الشهور الأولى من الحمل لأنه قد يحدث بعض التشوهات الخلقية للجنين ، كما لا يمكن استعمال الدواء في مرحلة الرضاعة الطبيعية لأن الدواء يمر في حليب الأم مما يؤدي إلى وجود خطورة على حياة الطفل الرضيع لذلك ينصح باستشارة الطبيب المعالج قبل أخذ الدواء خلال مرحلتي الحمل والرضاعة الطبيعة .

التفاعلات مع الأدوية الأخرى

– قد يرتفع تأثير مضادات التخثر باستخدامها المتزامن مع بونستان فورت(من المحتمل حدوث نزف).

– لم يتم عمل أبحاث إكلينيكية دوائية حول التداخلات الدوائية بين حمض المفيناميك والمواد الأخرى المعروفة باستقبالها علي أحداث تفاعلات دوائية.

– أدوية ارتفاع الضغط.

– أدوية خافضات سكر الدم.

– الديجوكسين،الفينيتوين.

ملاحظة: إن هذا الدواء يقوم بالتأثير علي درجة التنبيه مما يؤثر علي قابلية المريض في تشغيل الآلات مثل العربات والمحركات وهذا ينطبق عند استعماله مع الكحول بشكل خاص .