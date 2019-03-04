شكرا لقرائتكم خبر عن خلي بالك.. ظهور هذه الأعراض على طفلك تشير لإصابته بتوقف التنفس أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توقف التنفس عند النوم مشكلة قد يعاني منها الأطفال والبالغين، وهناك بعض العلامات والأعراض التى قد تظهرعلى بعض الأطفال وتشير إلي إصابته بتوقف التنفس أثناء النوم، ووفقا لتقرير نشر بموقع verywellhealth فإن الشخير المرتفع خلال الليل للطفل والاستيقاظ المتكرر للطفل، أو أن يكون الطفل يعاني من الأرق فضلا عن توقف نفسه لبعض اللحظات.

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يعاني بعض الأطفال أيضا من تضخم باللوزتين، وكوابيس يعانيها الطفل مع بعض الشعور بالنعاس أثناء النهار بشكل كبير، فضلا عن التنفس من خلال الفم، ويكون الطفل إما زائد فى الوزن، أو يعاني من فقدان الوزن، التعرق خلال ساعات الليل، التبول اللارادي أيضا، السلوك العدواني ومشاكل نفسية وسلوكية وفرط النشاط.



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ويضيف التقرير أيضا أن هناك بعض المشكلات المرضية أو الظروف الطبية تزيد من خطر توقف التنفس، منها الاصابة بمتلازمة داون، ومتلازمة بيبر روبن، متلازمة كروزن، تشوهات الجهاز العصبي.والعلاج يكون بملاحظة الأعراض والعرض علي المختص لعلاج الحالات الطبية الخاصة بالحساسية ووزيادة الوزن، وازالة اللوزتين وغيرها كلا حسب حالته، فكل طفل يعاني أعراضا معينة يصبح من الضروري التعرف على السبب ومحاولة التخلص منه وعلاجه.