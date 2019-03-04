المشي في الشهر التاسع من الحمل.. هل هو مفيد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مارس 2019 01:32 مساءً - من الضروري جداً أن تقوم الحامل بممارسة التمارين الرياضية المناسبة لتحافظ على رشاقتها أثناء الحمل، كما أن للمشي بشكل خاص فوائد كثيرة على صحة الحامل وجنينها، وهنا سنذكر فوائد المشي للحامل في الشهر التاسع من رأي الاستشاري في امراض النساء والولادة الدكتور "شادي عدنان شبكه":



1- تحسن الحالة النفسية

تحسن الرياضة من الصحة والحالة النفسية للحامل، وتمنع تعرضها للإصابة بالتوتر والاكتئاب الذي تعاني منه السيدات عادة بعد الولادة.



2- المحافظة على صحة القلب ومرونة العضلات والأربطة

تفيد الرياضة السيدة الحامل في تقوية عضلات القلب وصحته، ويرفع نسبة ومعدل توزيع وضخ الدم لجميع أعضاء الجسم.



3- الحد من زيادة الوزن المفرطة خلال الحمل وبعد الولادة

تساعد الرياضة وخصوصاً المشي السيدة الحامل في المحافظة على الوزن المناسب، وإكسابها اللياقة والرشاقة خلال الشهر التاسع من الحمل، حيث غالباً ما تعاني الحامل في الشهر التاسع من زيادة في الوزن والبدانة، فالمشي يساعدها في حرق السعرات الحرارية وتنسيق شكل عضلات الجسم.



4- بعض التمارين تساعد في تسهيل الولادة الطبيعية

لأنها تساعد في توسعة عظام الحوض وتباعدها بشكل تدريجي وسليم وبذلك تكون عملية الولادة أسهل.

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