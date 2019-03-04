الكوب السحري لعلاج الإسهال لدى الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مارس 2019 01:32 مساءً - مع تغير فصول السنة يتعرض الكثير من الأطفال إلى نزلات معوية، ومن أبرز أعراضها الإسهال، أوضح الدكتور حسن محمد خبير التغذية العلاجية أفضل مشروب لعلاج حالات الإسهال لدى الأطفال بجانب استشارة الطبيب ومتابعة الحالة.

شاي القرفة:

له خصائص طبية ومضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في السيطرة على حركة الأمعاء التي لا تتسبب في تهيج بطانات الأمعاء، وبالتالي تهدئة المعدة، كما أن القرفة طاردة للغازات.

طريقة تحضير شاي القرفة لعلاج الإسهال لدى الأطفال:

Advertisements

كوب من الماء المغلي، أضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة أو 2 من العصي الصغيرة من القرفة، واتركيها لبضع دقائق في الماء المغلي، وأضيفي القليل من الشاي الأحمر إلى الكوب وملعقة من عسل النحل، ويصبح المشروب جاهزاً لتناوله ولكن على كل أم معرفة أن طفلها لا يعاني من حساسية القرفة قبل إعطائه هذا المشروب.