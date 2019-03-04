التوقيت الصحيح لتناول الشاي الأخضر لحرق الدهون وخسارة الوزن

القاهرة - لايف ستايل تريدين خسارة الوزن؟ لا غنى لكِ عن الشاي الأخضر! يحرق الدهون ويفتّتها كما يسرّع عملية الأيض ويمنه تراكم الدهون وتكدّسها خصوصاً عند منطقة البطن. نعم، إنّه شراب خارق لكن ذلك لا يعني أنّه يمكنكِ تناوله بالكميّة التي تريدينها وفي أيّ وقت! هنالك طريقة صحيحة وتوقيت معيّن لتناول الشاي الأخضر للإستفادة منه إلى أقصى الحدود. لا تتناولي هذا النوع من الشاي على معدة فرغة في الصباح إذ أنّه يلحق الضرّر بالكبد مع مرور الوقت، ولا تشربيه مع الوجبات لأنّه يعرقل عملية امتصاص الجسم لعنصر الحديد من الغذاء. أيضاً، لا يجب أن تتناولي الشاي الأخضر قبل النوم إذ أنّه غنيّ بالكافيين ما يؤدّي إلى اضطرابات وصعوبة في النوم. إحرصي دائماً على تناوله قبل أو بعد ساعتين من كلّ وجبة أساسيّة، وإذا أردتِ تناول كوب في المساء فليكن قبل ساعتين من موعد نومكِ. يُنصح أيضاً بتناول هذا الشاي قبل ممارسة نعم، إنّه شراب خارق لكن ذلك لا يعني أنّه يمكنكِ تناوله بالكميّة التي تريدينها وفي أيّ وقت! هنالك طريقة صحيحة وتوقيت معيّن لتناول الشاي الأخضر للإستفادة منه إلى أقصى الحدود. لا تتناولي هذا النوع من الشاي على معدة فرغة في الصباح إذ أنّه يلحق الضرّر بالكبد مع مرور الوقت، ولا تشربيه مع الوجبات لأنّه يعرقل عملية امتصاص الجسم لعنصر الحديد من الغذاء. أيضاً، لا يجب أن تتناولي الشاي الأخضر قبل النوم إذ أنّه غنيّ بالكافيين ما يؤدّي إلى اضطرابات وصعوبة في النوم. إحرصي دائماً على تناوله قبل أو بعد ساعتين من كلّ وجبة أساسيّة، وإذا أردتِ تناول كوب في المساء فليكن قبل ساعتين من موعد نومكِ. يُنصح أيضاً بتناول هذا الشاي قبل ممارسة الرياضة لتسريع عمليّة حرق الدهون في الجسم. لا تعتقدي أنّ كثرة الشاي الأخضر تعني المزيد من الفوائد، إذ أنّ العكس صحيح فكلّ ما زاد عن حدّه نقص. إحرصي على تناول كوبين إلى 3 أكواب في اليوم كحدٍّ أقصى. في ما يلي، نقدّم لكِ الطريقة الصحيحة لتحضير الشاي الأخضر: أولاً: قومي بغلي الماء لوحدها مرّة واحدة في إبريق الشاي، ثمّ إغلاق الموقد عند غليانها. ثانياً: انتظري لمدّة 3 دقائق حتّى لتصل درجة حرارة المياه المغلية إلى 80، وذلك حتى لا تتغيّر التركيبة الكيميائية لأوراق الشاي الأخضر عند صبّ المياه المغلية على درجة 100 عليها. ثالثاً: ضعي أوراق الشاي الأخضر في إناء الشاي وغطّيه جيداً حتى لا تتسرّب المواد الطيّارة المنبعثة من الشاي الأخضر (هي ذات فائدة كبيرة وتعطي نكهة مميزة للشاي). انتظري لمدّة 5 دقائق حتى تختمر الأوراق بشكلٍ كامل. رابعاً: حرّكي الشاي الأخضر مع الماء داخل الإناء ثمّ ضعيه في أكواب، وقومي بشربه على درجة حرارة تتراوح بين 60 إلى 70 درجة حسب الرغبة. قد يهمك ايضا : فوائد الشاي الأخضر بالنعناع واكتشف تأثيره على الجسم الشاي الأخضر يجعل صحتك أفضل ووزنك أقل

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