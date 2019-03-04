تعرف علي الفوائد الصحية المذهلة لبذور الكتان

تناول الناس منذ زمن طويل بذور الكتان بشكل كبير، من دون معرفة فوائد هذا النوع من الغذاء على صحة الجسم. ومما لاشك فيه أن فوائد هذه البذور متنوعة وكثيرة. من هذا المنطلق، سنعرض عليكم في ما يلي لائحة مفصلة بفوائد بذور الكتان، وأهمية هذه الأخيرة لصحة الجسم

-خسارة الوزن: وجدت دراسة نُشرت في مجلة التغذية أن بذور الكتان تدعم فقدان الوزن. وبما أن الكتان يحتوي بالكامل على الدهون الصحية والألياف، سوف يساعدكم على الشعور بالارتياح وبالتالي ستتناولون عدداً أقل من السعرات الحرارية عموماً ما سيساعدكم على فقدان الوزن. -تخفيض مستوى الكوليسترول: أشارت دورية التغذية والتمثيل الغذائي الى ان إضافة الكتان الى نظام الناس الغذائي، يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم بشكل طبيعي. إن احتواء هذه البذور على الألياف القابلة للذوبان يمكن أن يساعد الجهاز الهضمي على تخفيض الكوليسترول. - نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة: إلى جانب فوائدها الغذائية المتعددة، تحتوي بذور الكتان على كمية كبيرة من المواد المضادة للاكسدة التي تساعد الإنسان على مكافحة الشيخوخة، وتحقق صحة الخلايا والتوازن الهرموني. -محاربة السرطان: أثبتت الدراسات أن بذور الكتان تتمتّع بفوائد صحية خارقة تساعد الجسم على محاربة سرطان الثدي والبروستات والمبيض والقولون.

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