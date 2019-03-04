فيديو معلوماتى..5 أسباب تحذرك من استنشاق البخور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد الكثير على وسائل عديدة للتعطير وتغيير رائحة الجو من خلال استخدام البخور، الذى على الرغم من تركه رائحة معطرة بالفعل، إلا أن الدخان المتطاير منه يسبب عدة مشكلات الصحية بالفعل. ووفقا لتقرير نشره موقع "onlymyhealth" فإن الدخان الناتج عن حرق أعواد البخور يحتوى على مواد وجسيمات ضارة تسبب مشكلات صحية نذكر منها التالى: Advertisements 1ـ يزيد فرص الانسداد الرئوى 2ـ يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية 3ـ يؤثر على رئة الرضع والأطفال 4ـ يعرضك لخطر الإصابة بسرطانى الدم والرئة 5ـ يسبب حساسية فى العين والجلد

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