شكرا لقرائتكم خبر عن إذا تكررت إصابتك باللوز هذا العدد من المرات خلال عام لابد من استئصالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللوز تقع أعلي الحلق وتتكون من عقدتين لمفاويتين، يحدث الكثير من الالتهابات بها، وذلك يرجع للإصابة بنزلة برد شديد، أو نقص في قوة الجهاز المناعي، وخلال التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، والذي أكد أن هناك العديد من الأمور التى تؤكد ضرورة استئصال اللوز، ومنها:

-عندما يصاب الطفل بالتها اللوزتين أكثر من 5 مرات في السنة يجب استئصالها تجنبا لحدوث أى مضاعفات صحية له كالإصابة بروماتيزم القلب.

-عندما يصبح الطفل غير قادر علي بلع الطعام أو الشراب، ويجد صعوبة ألم شديد في الحلق، ويؤثر ذلك على صحته في العموم.

-الإصابة بتضخم في حجم اللوز يتسبب ذلك في عدم قدرة الشخص علي النوم الجيد أو التنفس الطبيعي.

-عندما لا يفيد العلاج بالأدوية، فعند أخذ الكثير من العلاجات الخاصة باللوز كمضادات حيوية وما شابه ذلك، دون الشفاء فيجب أن يقوم الشخص بالذهاب للطبيب.

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-العلاج المؤكد لالتهاب اللوز هو المضادات الحيوية، فنجد أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية من مضادات الحيوية، وهنا يجب استئصالها بشكل فوري.

-عند إصابة الشخص بخراج في اللوز وهنا يصعب العلاج بشتي الطرق، ويجب الوصول للعلاج الفعال.

وأكد التقرير، علي أن أعراض الإصابة بالتهاب اللوز هو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والرشح وصعوبة البلع وعدم القدرة علي التنفس بشكل طبيعي.

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