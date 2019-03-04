شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تخطط لإطلاق مسبار جديد لجمع عينات من القمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تخطط الصين لإطلاق مسبار «تشانغ آه 5» في وقت لاحق هذا العام لجمع عينات من القمر وإعادتها إلى الأرض، مع إطلاق مسبار بحلول عام 2020 للدوران حول المريخ والهبوط والتجول عليه.
وقال كبير المصممين للبرنامج القمري الصيني، وو وي رن، في تصريحات الأحد على هامش مشاركته في المجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو الجهاز الاستشاري السياسي الأعلى في الصين، إن بكين ستكشف تدريجيا عن بيانات جمعها المسبار القمري الصيني «تشانغ آه 4» إلى العالم، مشيرا إلى أن هذا المسبار حقق أول هبوط سلس على الجانب البعيد من القمر 3 يناير الماضي.
وأضاف أن كلا من مركبة الإنزال والمركبة الجوالة الخاصة بمسبار «تشانغ آه 4» استيقظتا من «وضع السكون» وبدأتا حاليا جمع بيانات جديدة.
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