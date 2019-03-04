شكرا لقرائتكم خبر عن حلوى الفيتامينات أو "التوفى" ..ايه اللى ممكن يحصل لجسمك لو اكلت كتير منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلوي الفيتامينات الصمغية أو "التوفي" كما يطلق عليه البعض، هي عبارة عن فيتامينات في شكل غير دوائى، أو في شكل أقرب للحلوي والبونبون، أصبحت شائعة الاستخدام، بعض هذه النوعيات من الفيتامينات يتناولها من يكره تناول الدواء في شكل الأقراص، ويحذر التقرير التالي من تناول كميات كبيرة من حلوي الفيتامينات لأن التركيزات العالية غير جيدة للجسم والصحة.



فيتامين

يقدم تقرير نشر بموقع readers digest مجموعة من أبرز النصائح التى تخص حلوي الفيتامينات، مؤكدا على أن الكثير منا يحب طعمها مما يجعله يتناول أكثر من حبة من نفس النوع في نفس اليوم، وهو ما يحمل خطورة معينة لكل نوع، فحلوي فيتامين د تزيد من تراكم الكالسيوم بالدم وتسبب الغثيان والضعف والقئ ، أما الحصول على كميات من فيتامين أ من الممكن أن يسبب علي فترة متباعدة تلف بالكبد أو فقدان للعظام أو تساقط الشعر.

يحذر التقرير أيضا من تخطي الجرعة التى قد وصفها الطبيب لك من الفيتامينات، ولا يصح أيضا أن تتناولها دون وصفة طبية أو دون الجزم بنقص العنصر أو الفيتامين المعين من جسمك، لإن هذه الفيتامينات كما الأقراص والبرشام، فهى تحتوي علي ما يعادل أقل من 100% من احتياجك اليومي منها، وهو يمكن أن يضرك إذا لم يكن جسمك بحاجة حقيقية لها.



الفيتامينات 1

لا يمنكك استبدال هذه الحلوي الصمغية بالطعام، فالطعام هو أساس الحصول علي الفيتامينات، وتناول الكثير منها قد يسبب مشكلات صحية تتمثل في الرغبة فى التقيؤ، واضطرابات المعدة خاصة في الجرعات العالية، نتيجة إمكانية الإصابة بسمية الفيتامينات، وهو ما يجعل المعدة غير مستقرة، لذا لابد من الالتزام بالجرعات التي يحددها الطبيب.