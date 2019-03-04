شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. قناع الموز والزبادى لشعر حرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعر الناعم الأملس هو غاية كل فتاة، وبعيدا عن المظهر الخارجي فهناك الكثير من الأقنعة أو الماسكات الصحية التى تعزز من صحة ونعومة ونضارة الشعر، وهو ما يقدمه موقع lifehack الذى يقدم "صحتك فى صفة"، كقناع يعزز من نعومة الشعر ويقلل من التلف الذى يصيبه للكثير من الأسباب اليومية.

لا شك أن العناية بالشعر من خلال نظام الحياة التغذوي السليم الصحي، كتناول الطعام الصحى، والنوم لساعات جيدة، وغيرها من أنماط الحياة الصحية يساعد على تحسين حالة الشعر، ولكن يقدم lifehack ماسك هام وصحي يحتوى على الموز والزبادى لتعزيز قوة الشعر ونعومته ولمعانة.

الموز يحتوي علي كم هائل من الفيتامينات والعناصر المغذية للشعر فهو يحتوى علي فيتامين B6 والبوتاسيوم والصوديوم والألياف، كذا الزبادى الذى يحتوى علي الكالسيوم ومرطب جيد جدا

مكونات الوصفة

ثمرتين من الموز.

نصف كوب من الزبادى ويمكن تغيير الكميات حسب الخليط.





طريقة الوصفة

تخلط المكونات جيدا حتي تصبح كالعجينة، ويتم فردها جيدا على الشعر وفروة الرأس بشكل متناسق جدا، ويمكن زيادة الكمية كلما كان الشعر ثقيلا وطويلا حتي تغطي الكمية الشعر كاملا، ويفضل عن وضعه يتم فرده بالفرك علي فروة الرأس لتغذية جيدة، وتركه لمدة حوالي الساعة إلا ربع وبعدها يتم غسله بالمياه الدافئة جيدا جدا والشامبو الصحي.