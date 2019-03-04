وصفات تنحيف سحرية لحرق الدهون.. لا تفوتيها

يحلم كل شخص بالوزن المثالي والقوام الجذاب بعد أن أصبحت السمنة والوزن الزائد من أبرز سمات العصر الحالي، وذلك بسبب العادات الغذائية الخاطئة والوجبات السريعة المشبعة بالدهون والتي لا تزيد الوزن فقط ولكنها تسبب المشاكل الصحية أيضاً.ويسعى الكثيرون للبحث عن طرق خسارة الوزن والحصول على جسم مثالي، ولا يترددون في تجربة العديد من الوسائل لتحقيق هذا الحلم،ولكن ما هي الأساسيات الواجب إتباعها لخسارة الوزن الزائد؟

الفهرس

السعرات الحرارية المهمه للجسم

يحتاج الجسم إلى كمية محددة من السعرات الحرارية كل يوم، ويزداد هذا الاحتياج حسب نشاط الشخص وحجمه وعمرة حيث يحتاج الأطفال والمراهقون لكميات كبيرة من السعرات الحرارية للنمو، ويجبأن يكون هناك توازن ما بين السعرات الحرارية التي نأخذها من الطعام والسعرات الحرارية التي نحرقها حتى نتجنب زيادة الوزن.

وذلك لأن الجسم يخزن السعرات الحرارية الزائدة عن حاجته على هيئة شحوم ليستخدمها فيما بعد إذا اضطر لذلك في حال نقص السعرات الحرارية المأخوذة في الطعام، إذا أفرطنا في الأكل تزداد كمية الشحوم؛ وإذا قللنا الأكل يستخدم الجسم الدهون لإنتاج الطاقة ويحرقها فبالتالي تقل الدهون لدينا، وينصح أخصائيو التغذية بأن يحتوي الطعام على النسب الآتية من هذه المواد بصفة يومية حتى يكون الإنسان بصحة جيدة ويتفادى زيادة الوزن:

– الكربوهيدرات%50

– البروتينات%35

– الدهون %15

فؤائد الشاي لحرق الدهون في الجسم

1_يدر البول بشكل ممتاز

يملك الشاي الاخضر العديد من المنافع الأخرى التي تتمثل في خصائصه التي تساعد على التخلص من من سموم الجسم بشكل ممتاز.

2_يساعد في الحصول على بطن مسطح

يحتوي الشاي الأخضر على الكثير من “الكاتشين” حيث تحتوي ورقة واحدة من 15 الى 30 بالمئة من هذه المادة التي تعتبر مضادة للأكسدة وتساعد على تنظيم الوزن وتوزيع أمثل للدهون في الجسم, على وجه الخصوص في منطقة البطن.

ويمكن للاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر أن يقلل من منطقة محيط الخصر لديك على المدى البعيد.

3_يساعد الشاي الأخضر على مضاعفة استهلاك الطاقة

أظهرت بعض الدراسات أن مستخلص الشاي الأخضر الذي يحتوي على “الكافيين” و”الكاتشين” يمكنه أن يزيد تركيز ” النورأدرينالين‏ ” في الجسم, هذا المركب يساعد على زيادة استهلاك الطاقة وأكسدة الدهون ومنه خسارة الوزن.

4_كيف تتناولين الشاي الأخضر من أجل فقدان الوزن

يتم استهلاك الشاي الأخضر عادة على شكل مشروب, يمكنك اذن شرب ثلاث أو أربع أكواب يومياً ويفضل تناوله أثناء الأكل حيث يمكنك أيضاً تناول كوب مع المأكولات الخفيفة قبل الوجبات حتى تشعرين بالشبع ولا تتناولين المزيد.

المهم هنا هو الاعتياد على شرب الشاي الأخضر يومياً كون عمل العناصر التي تساعد على التخسيس لا يدوم أكثر من أربع وعشرين ساعة. تأكدي اذن بعد نظام التنحيف الخاص بك أن تتناولي الشاي الأخضر عبر شرب كوبين أو ثلاثة في اليوم بشكل منتظم للحفاظ على وزنك.

ويحتوي كوب من الشاي الأخضر على حوالي 50 ميليغرام من “الكافيين”, أما الحد الأقصى الموصى به فهو 300 ميليغرام من هذه المادة في اليوم ولا ينصح أبداً بتناول أكثر من هذه الجرعة اليومية وذلك للابتعاد عن أخطار التسمم الكبدي المحتملة خصوصاً اذا ما تم استهلاك الشاي الأخضر على الريق.

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اعشاب تساعد على حرق الدهون :

يحتوي الشاي الأخضر او الاسود على “التيين” الذي يعتبر منشطاً من عائلة “الكافيين” التي تشجع على حرق الدهون. وتحتوي ورقة مجففة واحدة من الشاي الأخضر على حوالي 3 بالمئة الى 4 بالمئة من “الكافيين” كما أنها تحتوي على “البوليفينول” الذي يساعد بموازاة “التيين” على ابطاء امتصاص الدهون والكربوهيدرات من طرف الجسم وبالتالي التقليل من السعرات الحرارية الممتصة, لذلك فاذا لم يجعلك الشاي الأخضر تفقدين الوزن فهو لن يتسبب لك في السمنة أو زيادة الوزن.

خلطة الشاي الاخضر

المكونات

ملعقة صغيرة من القرفة المسحوقة،

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الأخضر،

ملعقة صغيرة من العسل،

ملعقة صغيرة من الكاري،

كوبان من اللبن الرائب،

3 ملاعق صغيرة من الشاي الاخضر

وكوبان من الماء.

طريقة التحضير

قومي بغلي الماء ثم أضيفي له جميع المكونات السابق ذكرها باستثناء اللبن الرائب، اتركي المزيح حتى يبرد نهائيا ومن ثم يضاف إليه.

ننصحك بتناوله قبل خلودك إلى النوم بساعة واحدة والامتناع بعدها عن أكل أو شرب أي شيء سوى الماء.

خلطة الحليب والكاري

المكونات

¼ كوب من الماء،

¾ كوب من الحليب الخالي من الدسم،

ملعقة صغيرة من الكاري،

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

وملعقة صغيرة من القرفة المسحوقة.

طريقة التحضير

ضعي الماء في وعاء على النار حتى يغلي، عندها أضيفي القرفة، الكاري والزنجبيل.

صفي المزيج ثم أضيفي إليه الحليب وتناولي المزيج قبل النوم بساعة واحدة.

تناولي المشروب بشكل يومي حتى تحصلي على النتائج المطلوبة.

نصائح مهمة

على الرغم من أن مشروب الشاي الاسود طبيعي الا أنه يجب استشارة الطبيب في حال الشعور بألم في البطن أو الكبد,

كما يجب الأخذ بنصائح المختصين بالنسبة للنساء الحوامل, اللواتي يقمن بالارضاع أو اللواتي يعانين من نقص في الحديد