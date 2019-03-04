شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الدورة الشهرية أو التعرض للولادة الطبيعية يتراكم فى الرحم بقايا الدم الفاسد الذى قد يسبب التهابات وأمراض عديدة، قد يكون تنظيف الرحم بنزول الافرازات التى تستمر لعدة ايام ولكن يجب على السيدات أن تسعى لتنظيف الرحم باستمرار، لذلك يقدم الخليج 365 طرق طبيعية لتنظيف الرحم وفقا لما ذكره موقع newhealthadvisor

1:الزنجبيل، يقلل من الالتهابات مع زيادة تدفق الدم والأكسجين الى الرحم ، كما انه يعتبر مزيل قوى للسموم ويعزز الدورة الدموية ويساعد على التخلص من الدم الفاسد.



زنجبيل

2:التوت، يستخدم التوت الاحمر كمقوى عام لعضلات الرحم ويقلل النزيف ويعمل على تنظيف الرحم والتخلص من الفضلات والدم الفاسد.

3:القرفة، واحدة من أبرز السوائل الطبيعية التى تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تنظيف الرحم وتعزيز صحته وطرد السموم من الجسم.



قرفة

4:الحلبة، تساعد على نزول الدم الفاسد وتنظيف الرحم من السوائل الفاسدة كما انها تعتبر من الاعشاب المدرة لحليب الرضاعة.

5:يعتبر العسل من أبرز الأطعمة التى تساعد على تنشيط الدورة الدموية وطرد السموم من الجسم ، كما إنه يساعد على التخلص من الدم الفاسد وتنظيف الرحم.