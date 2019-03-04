شكرا لقرائتكم خبر عن بطنك وجعاك.. نظام غذائى خفيف لتخفيف ألم المعدة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

الألم الذى يصيب معدتك بين الحين والآخر وفى معدله الطبيعى دون أعراض مصاحبة خطيرة كالنزيف أو الآلام المبرحة على سبيل المثال لا الحصر، يمكن أن تستخدم فى علاجه بعض العادات الغذائية الصحية وبعض الأغذية المفيدة التى تحسن من أداء المعدة.



الم البطن 2

وفقا لتقرير نشره موقع health line الطبى، فإن هناك الكثير من المشكلات المزعجة التى تصيب الشخص أوجاع المعدة من ضمنها أن تشعر بتقلصات وقد يصاحبها غازات، وهو ما يصعب معه تناول الطعام بشكل مريح.

وينصح التقرير بضرورة أن تهتم بنظامك الغذائى الذي قد يساعدك بشكل كبير علي التخلص من آلام المعدة، فأنظمة التغذية التى تحتوي علي علي مشروبات النعناع الصحي المفيد للغثيان واضطرابات الأمعاء، كذلك الاهتمام بعصير التفاح والموز.



الم

ومن أبرز المكونات للنظام الغذائى الصحي أنه يمكن تجربة ملعقة من خل التفاح الصحي علي كوب من المياه والعسل لتخفيف اضطرابات المعدة، ضرورة شرب الكوب ببطء شديد وليس علي دفعة واحدة، وهو ما يساعد على الهضم الجيد والحفاظ علي البكتيريا التي تحتاجها المعدة.

علي نظامك الغذائى أن يحتوي على مشروب الزنجبيل أو شاى البابونج، فالزنجبيل يحارب الالتهابات وعزز من سلامة الأمعاء ويقلل من اضطراباتها، وشاى البابونج يقلل من ألم المعدة ويساعد هلى استلاخاء عضلاتها مما يقلل من التشنج بها.