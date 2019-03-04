علاج حب الشباب واسباب تزايده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حب الشباب هو مرض جلدى يصيب بصيلات الشعر في الوجه والصدر والظهر، ويؤثر على جميع المراهقين تقريبا خلال فترة البلوغ ، وعلى الرغم من أنه لا ينتج عن البكتيريا ، إلا أن البكتيريا تلعب دورا في تطوره.

يمكن للشخص أن يفعل الكثير لعلاج حب الشباب باستخدام المنتجات المتاحة في الصيدليات أو مستحضرات التجميل التي لا تتطلب وصفة طبية ومع ذلك ، بالنسبة للحالات الصعبة من حب الشباب ، يجب على الشخص الحصول على استشارة الطبيب للحصول على خيارات العلاج المناسبة ، وذلك وفقا لتقرير موقع " medicinenet".



التخلص من حب الشباب

أسباب حب الشباب

لا يوجد عامل واحد يسبب حب الشباب، ولكنه يحدث عندما يتم تحفيز الغدد الدهنية (النفط) التى تتعلق على بصيلات الشعر في وقت البلوغ أو بسبب التغيرات الهرمونية الأخرى.

الزهم (الزيت) هو مادة طبيعية تعمل على تليين البشرة وحمايتها، و يرتبط إنتاج الزيت المتزايد بالتغيير في الطريقة التي تنضج بها خلايا البشرة، تتوسع بصيلات الشعر بالتدريج مما ينتج عنه نتوء على الجلد، ومع هذا التوسع قد يتمزق الجلد، مما يسمح للمواد المهيجة وبكتيريا الجلد الطبيعية بالدخول إلى طبقات الجلد .



اسباب حب الشباب

بعض العوامل تلعب عادةً دورًا في تفاهم حب الشباب وهى :

عوامل الوراثة: إذا كان أحد والديك يعاني من حب الشباب الشديد ، فمن المحتمل أن تكون عرضه لظهور حب الشباب.

الضغط: في بعض المرضى يمكن أن يؤدي الضغط على الجلد من خلال الملابس مثلا، وما شابه ذلك إلى تفاقم حب الشباب.

الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب أو تزيد من سوء حب الشباب ، مثل تلك التي تحتوي على اليود ، أو البروميدات ، أو المنشطات عن طريق الفم أو عن طريق الحقن أو الستيرويدات التي بتناولها لاعبو كمال الأجسام أو الرياضيون في بعض الأحيان .

بعض أنواع الوظائف : خاصة التى يتعامل فيها الشخص مع منتجات صناعية مثل قطع الزيوت إلى إنتاج حب الشباب.

مستحضرات التجميل: بعض مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة تعمل على انسداد مسام البشرة، لذا من المهم قراءة قائمة المكونات واختيار المنتجات "المائية" التى تكون عادة أفضل للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب.



علاج حب الشباب

علاج حب الشباب عند الطبيب

من الأفضل استشارة طبيب الأمراض الجلدية إذا كان الشخص غير قادر على السيطرة بشكل كاف على حب الشباب فى المنزل، يجب أن يكون الهدف من العلاج هو الوقاية من ظهور ندب على البشرة، و فيما يلي بعض الخيارات المتاحة:

- المضادات الحيوية ومضادات الجراثيم الموضعية : خاصة التى تحتوى على الإريثرومايسين.

- الأدوية التى تحتوى على مادة الرتينوئيدات: هذه الأدوية مفيدة بشكل خاص لغلق المسام كونها مضادة للبكتيريا، و قد تشمل الآثار الجانبية لها التهيج وزيادة الحساسية للشمس .

- المضادات الحيوية عن طريق الفم: يمكن أن يبدأ الأطباء العلاج باستخدام المضادات التي تنتمي للبنسلين ، وعقاقير السلفا.

- موانع الحمل الفموية: موانع الحمل الفموية (حبوب منع الحمل) ، التي تكون منخفضة في الإستروجين ، لها تأثير قليل على حب الشباب بطريقة أو بأخرى، حيث تبين أن بعض حبوب منع الحمل لديها فعالية بسيطة في علاج حب الشباب.

- حقن الكورتيزون: خاصة فى الحالات التى تتفاقم فيها حبوب الشباب سريعا ، يقوم الأطباء بحقنها بنوع من الكورتيزون.\



حب الشباب

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