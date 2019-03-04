شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار المشروبات الغازية كثيرة أبرزها مشكلات الأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المشروبات الغازية غير صحية وهذا أمر معروف، ولكن ما لا يعلمه البعض ما هي الأضرار القوية التى يمكن أن تصيب جسمك نتيجة تناولها والمواظبة علي شربها، فوفقا لتقرير نشر بموقع foodrevolution فإن المشروبات المحتوية علي الصودا ترتبط بشكل كبير مع الكثير من الأمراض الخطيرة، والتى من بينها مرض الإنسداد الرئوي والبدانة وزيادة الوزن، وأمراض القلب والربو أيضا.



المياه الغازية 3

اضرار المشروبات الغازية

ومن أبرز أضرار المشروبات الغازية حسبما يوضحها التقرير، فإن الصودا قد تسبب انخفاضا واضحا فى وظائف الكليتين، وتزيد أيضا من فرص الإصابة بمرض السكر نتيجة الضغط التى تضعه علي البنكرياس ووظائفه، فالنوع الثاني من السكر يكون محتملا لبعض ممن يتناولون المشروبات الغازية نتيجة عدم قدرة البنكرياس علي مواكبة حاجة جسم الإنسان للأنسولين.



المياه الغازية

أضرار المشروبات الغازية كثيرة

من أبرز أضرار المشروبات الغازية حسبما يوضح التقرير أيضا أنها تحتوي علي الكافيين الذى يعد مدرا للبول مما يزيد من قدرة الشخص علي التبول بشكل كبير مما قد يؤدي إلي الجفاف وهو ما يصعب من امتصاص المغذيات، والخطر من المشروبات الغازية يكمن فى اللون البني المتواجد بها وهو ما يزيد من مشكلات سرطان الرئة والكبد وسرطان الدم والغدة الدرقية وذلك لأنه يصنع بطريقة كيميائية غير صحية وتحت ضغط عال، ولذا يجب الابتعاد عن شرب المشروبات الغازية البنية أيضا.

ومن أبرز أضرار المشروبات الغازية حسبما يوضحها الموقع، فإن الصودا ترتبط بشكل كبير مع فرص الإصابة بمشكلات الأوعية الدموية، كما تحتوي الصودا وتلك المشروبات الغازية على كم هائل من السكريات، فضلا عن السعرات الحرارية العالية جدا دون أية قيمة أو فائدة غذائية قد تعود على الجسم مما يجعلها غير صحية، ومن أبرز أضرار المياه الغازية أيضا أنها تحتوي علي سكر كثير وهو ما يسبب بدانة الأطفال ويصيبهم بمشاكل صحية كثيرة، والحامض في الصودا يساعد على الإضرار بمينا الأسنان وهو ما يجعل الأمر ضار للأسنان دون شك كما أنها تضر بعظام الشخص وتسبب له مشكلات عظمية وتضر بالكثافة، كما يضر شرب هذه المشروبات بالتمثيل الغذائى داخل الجسم.