شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الانيميا وعوامل الاصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانيميا من المشاكل الصحية المعروفة والتى يتعرض لها الكثيرون، وفى الغالب يكون ذلك نتيجة نقص كمية الحديد فى الجسم وتسمى ايضا بفقر الدم، ويعتبر الاطفال هم الاكثر عرضا لها مما تسبب مضاعفات عديدة على الصحة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن ابرز اعراض الانيميا هى



فقر الدم

أعراض الانيميا

1:الشعور بالتعب والإعياء الشديد، وعدم القدرة على بذل اى مجهود.

2:ضعف عام فى الجسم.

3:شحوب الجلد.

4: ألم الصدر و خفقان القلب السريع أو ضيق النفس.

5: صداع أو دوخة و دوار.



دوخة

6: برودة شديدة فى اليدين والقدمين.

7: التهاب و ألم في اللسان.

8: تقصف الأظافر وظهور نقط بيضاء عليها.

9:ضعف شديد فى الشهية مع فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

10: تساقط الشعر وضعفه.

فى الغالب يكون سبب الانيميا هو نقص الحديد فى الجسم ولكن هناك عوامل لذلك وهى



الانيميا

أسباب الانيميا

1: فقدان الدم ، حيث يحتوى الدم على الحديد بداخل كريات الدم الحمراء وفى حالة فقدان كمية كبيرة من الدم يعمل ذلك على نقص الحديد والتعرض للانيميا وأكثر عرضا لذلك النساء نظرا لغرازة دم الحيض او الولادة ، او نتيجة النزيف بعد التعرض للحوادث والنزيف الهضمى وغيرها.

2: نقص الحديد فى النظام الغذائى، حيث يستمد الجسم الحديد من الاكل الذى نتناوله وإذا كانت نسبة الحديد قليلة فى الطعام فيعرضك ذلك للانيميا.

3:عدم القدرة على امتصاص الحديد، حيث يجرى الحديد الممتص من الطعام فى مجرى الدم متجها الى الامعاء الدقيقة، وفى حالة وجود اى خلل فى ذلك يسبب الانيميا.

4:الحمل، يحدث فقر الدم عند العديد من النساء الحوامل نتيجة نقص الحديد.

وللوقاية من الانيميا يجب الاهتمام بالأطعمة الصحية التى تحتوى على نسبة عاليه من الحديد والفيتامينات الاخرى وتجنب التدخين والمشروبات الغازية.

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