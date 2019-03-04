شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الدوخة وأبرز أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوخة هى الشعور بالذهول وعدم الاتزان ويؤثر ذلك على الاعضاء الحسية وخصوصا العينين والإذنين مما يسبب الاغماء فى بعض الاحيان فالدوخة ليست مرضا ولكن عرض من أعراض العديد من الامراض والاضطرابات المختلفة، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك أسباب مختلفة للإصابة بالدوخة وهى

أسباب الدوخة



الدوخة

1:قد يكون سبب الدوخة هو الصداع النصفى المزمن وفى الغالب يكون نتيجة مشاكل فى الاذن الداخلية .

2:غالبا ما تكون الدوخة نتيجة انخفاض مفاجئ فى ضغط الدم.

3:نتيجة الضغط النفسى والعصبى والتعرض لاضطراب القلق.

4: فقر الدم من أبرز اسباب الدوخة والإغماء المتكرر.

5:مرضى السكر اكثر عرضا للإصابة بالدوخة وخصوصا انخفاض نسبة السكر فى الدم.

6:عدوى الأذن أو تراكم السوائل بها.

7:التعرض لضربة الشمس.

8:مشاكل فى الجهاز الصبى أو الاصابة بورم فى الدماغ.



دوخة

وهناك أعراض وعلامات مختلفة للإصابة بالدوخة المفاجئة





أعراض الدوخة

1:الدوار أو الشعور بالإغماء.

2:عدم الثبات والشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

3: فقدان التوازن.

4:الغثيان والقئ والإغماء فى بعض الاحيان.

5:الصداع الشديد.

6:ألم فى الرقبة.

7:حمى شديدة.

8:عدم وضوح الرؤية.

9:فقدان السمع.

10:صعوبة فى الكلام.

ومع ظهور هذه العلامات يجب زيارة الطبيب فورا للفحص وتشخيص الحالة ومعرفة السبب وعلاجه مع اتباع بعض النصائح للحد من الدوخة والإغماء ومنها الاهتمام بالتغذية الصحية وتناول الخضروات والفواكه والسكريات مع الاهتمام بالنوم بعدد ساعات كافية لا تقل عن 8 ساعات.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]