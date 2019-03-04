انت الان تتابع موضوع هل النزلة المعوية معدية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الالتهابات المعدية المعوية هي عدوى فيروسية أو جرثومية أو طفيلية تسبب التهاب المعدة والأمعاء ، و هو التهاب في الجهاز الهضمي يشمل كل من المعدة و الأمعاء الدقيقة ، و تشمل أعراض الإسهال و القيء و آلام في البطن .

الجفاف هو الخطر الرئيسي للعدوى المعدية المعوية ، و بالتالي فإن عملية إعادة التميؤ مهمة ، و لكن معظم حالات العدوى المعدية المعوية تكون محدودة و ذاتية في غضون بضعة أيام ، و مع ذلك في بيئة الرعاية الصحية وفي مجموعات محددة (الأطفال حديثي الولادة / الرضع ، والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة أو السكان المسنين) ، من المحتمل أن تكون خطيرة.

انواع عدوى النزلات المعوية

عدوى الغدة الدرقية

يمكن أن يسبب عدوى الغدة الدرقية الإسهال و الحمى و التهاب الملتحمة و التهابات المثانة و الطفح الجلدي ، و لكن الأعراض الأكثر شيوعًا هي أمراض الجهاز التنفسي ، و بعد فيروس الروتا ، هو السبب الأكثر شيوعا للإسهال لدى الأطفال.

عدوى العطيفة البكتيرية

يعتبر Campylobacter واحدًا من أكثر الأسباب البكتيرية الشائعة لالتهاب المعدة و الأمعاء في جميع أنحاء العالم و هو متكرر في الأطفال دون الثانية ، و يمكن أن يسبب الإسهال (في بعض الأحيان الدموية) ، و تشنجات في البطن و القيء و الحمى ، و عادة ما يكون الغذاء محملاً بالغذاء الخام أو غير المطبوخ جيداً (خاصة الدواجن ) أو من خلال الحليب الملوث.

عدوى المطثية العسيرة

تعد العدوى المطثية العسيرة مسؤولة عن نسبة تصل إلى 25٪ من حالات الإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية و التي يتم التعاقد عليها غالبًا في المستشفيات أو مؤسسات الرعاية الصحية ، كبار السن و المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة هم الأكثر عرضة للخطر.

عدوى الإشريكية القولونية

تعتبر الإشريكية القولونية ، التي غالباً ما يطلق عليها إي كولاي ، السبب الرئيسي لإسهال المسافرين وسبب رئيسي للإصابة بأمراض الإسهال في العالم النامي ، وخاصة بين الأطفال. عادة ما يصاب الناس مع E. coli من خلال ابتلاع المياه الملوثة ببراز الإنسان أو الحيوان.

هيليكوباكتر بيلوري

و هو سبب التهاب المعدة و يترافق مع تطور المعدة و قرحة الاثني عشر ، و يمكن أن يسبب ألم في المعدة أو غثيان ، و لكن في كثير من الحالات لا توجد أعراض ، يعاني الأشخاص المصابون بعدوى تتراوح بين 10 إلى 20٪ من خطر الإصابة بقرحة هضمية و خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 1 إلى 2٪ 5 .

عدوى فيروس الروتا

يعد فيروس الروتا هو السبب الأكثر شيوعًا للإسهال عند الأطفال الصغار و الرضع و هو المسؤول عن الحالات الأكثر شدة ، و على الرغم من ان هناك لقاح للفيروس ، و لكن في جميع أنحاء العالم يتسبب في وفاة أكثر من مليون شخص سنوياً في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

عدوى السالمونيلا و الشيجلا

السالمونيلا و الشيجلا و أمراض الجهاز الهضمي التي تنقلها الأغذية ، السالمونيلا هو شائع ويوجد في اللحوم النيئة ، والدواجن ، والمأكولات البحرية والبيض ، وكذلك الحليب ومنتجات الألبان ، و تشمل الأعراض الحادة الغثيان والقيء والتشنجات البطنية والإسهال والحمى والصداع ، و غالبا ما توجد في المياه الملوثة مع براز الإنسان.

عدوى المكورات العنقودية الذهبية

المكورات العنقودية الذهبية هي السبب الأكثر شيوعًا للتسمم الغذائي ، والذي يتميز بظهور مفاجئ / عنيف ، والغثيان الشديد ، والتقلصات ، والتقيؤ ، والإسهال لمدة يوم او يومين ، و يمكن العثور على هذا الممرض الانتهازي على البشر (الجلد والجروح الملتهبة والأنوف والحلق) وقد ارتبط بمجموعة واسعة من الأطعمة بما في ذلك اللحوم ومنتجات اللحوم ومنتجات الدواجن والبيض والسلطات ومنتجات المخابز ومنتجات الألبان.

تشخيص النزلات المعوية

عندما تشير الأعراض إلى عدوى معوية محتملة ، و يمكن تأكيد التشخيص من خلال الفحوص المخبرية المستخدمة للكشف عن الثقافة أو الكشف عن المستضد من عينات البراز ، و في حالات معينة (على سبيل المثال E. coli ، Salmonella ، C. difficile …) ، يستخدم اختبار الحساسية للمضادات الحيوية لتحديد المقاومة الميكروبية للعلاج بالمضادات الحيوية ، إذا كان ذلك مناسبًا ، خاصة في المستشفيات ، و يوفر التشخيص السريع معلومات مهمة لتطبيق تدابير مكافحة العدوى.

عدوى النزلات المعوية

– أغلب حالات النزلات المعوية من الممكن ان تسبب العدوى ، و ذلك شريطة مخالطة المريض بشكل مباشر ، و في حالة اصابات الاطفال و كبار السن.

– لابد من الالتزام الصارم والمتسق للاحتياطات القياسية في جميع الحالات ، مع التركيز على الالتزام بالتدابير الصارمة لغسل اليدين ، و في الحالات التي يتم فيها إدخال المرضى الذين يعانون من البواسير أو المرضى اللذين يرتدون الحفاضات إلى المستشفى المصابين بالإسهال و / أو التقيؤ من مسببات معدية محتملة ، يجب وضع هؤلاء المرضى (الكبار والأطفال) على الفور على احتياطات الاتصال لأن مسببات الأمراض المحتملة قد تكون قابلة للانتقال بشكل كبير ، في انتظار التشخيص تقييم.

– يجب على الموظفين أيضًا ارتداء قناع عند تنظيف القيء بسبب إمكانية استخلاص الجسيمات الفيروسية المعدية المصاحبة لبعض أنواع التهاب المعدة و الأمعاء الفيروسي.

– و ينبغي إيلاء الاعتبار لمعايشة المرضى المصابين طوال فترة المرض للحد من خطر انتقال العدوى إلى المرضى الآخرين والعاملين في مجال الرعاية الصحية إذا كانت الغرف الخاصة غير متوفرة.