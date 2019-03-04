شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البطاطا من ضمنها تقوية المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطاطا من المأكولات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان وصحته، فهي تحتوي علي فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة والألياف الهامة لصحة الجسم، وعناصر أخري لها العديد من الفوائد التي تعمل علي الجسم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل فوائد تناول البطاطا وذلك وفقا لما نشر موقع "healthline"، ومنها:

فوائد البطاطا

-نظرا لاحتواء البطاطا علي نسبة جيدة من فيتامين "سي"، فهذا يجعل تناولها هام جدا لصحة الجسم، حيث انها تساهم في زيادة أو ارتفاع نسبة الجهاز المناعي بالجسم، والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض المناعية كنزلات البرد الشديدة.

-البطاطا من الأطعمة الجيدة لصحة البشرة، وذلك لاحتوائها علي نسبة عالية من فيتامين "سي"، الذي يساهم بشكل كبير في إفراز الكولاجين بالجسم والحد من ظهور التجاعيد بها.

-من الأطعمة التي تقوي صحة العظام وتحد من تعرضها للهشاشة او الكسور، وذلك لاحتوائها علي نسبة من الكالسيوم وفيتامين "سي".

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-من أفضل الأطعمة التي تساهم في الحصول علي بشرة وجلد قوي، وهذا يجعلها من افضل الأطعمة التي تساهم في التأم الجروح والحفاظ علي شكل وصحة الجلد والبشرة.

-تساهم في الشعور بالطاقة والحيوية ونشاط كبير، وذلك يرجع لاحتوائها علي نسبة عالية من الحديد المسئول عن تجديد وتنشيط خلايا الدم الحمراء.

- تناول البطاطا يمد الجسم بفيتامين "د"، الهام لصحة الجسم ولصحة العظام والمخ، ويحد من الشعور بكسل أو الم في العظام، كما أنه يمد الجسم بالنشاط ويحد من الكسل والإجهاد.

-من الأطعمة الجيدة التي تساهم في تنظيم نسبة السكر في الدم، وهذا ما يجعلها طعاما جيدا لمرضي السكر.

-من أفضل الأطعمة التي تساهم في الحصول علي البوتاسيوم، ولذا فهي من الأطعمة التي تعمل علي تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من ارتفاعه، وأيضا تحافظ علي صحة عضلات الجسم.

-من الأطعمة التي تحد من الإصابة بالتقلصات والتورم في الجسم، وذلك يرجع لاحتوائها علي نسبة عالية من الماغنسيوم، وليس ذلك فقط بل أيضا تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة العظام والشرايين.