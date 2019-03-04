شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عادات تفعلها دون أن تدرى تؤثر على ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الناس يعرفون أن اتباع نظام غذائى غنى بالدهون والملح والسكريات مع نمط الحياة المستقرة والكسل يمكن أن يؤثر على معدلات ضغط الدم، حيث إن ارتفاع الضغط أو انخفاضه لا يرتبط بالوراثة فقط، ولكنه يتأثر بتغذيتك وممارسة الرياضة وعادات النوم، وقد أصدرت جمعية القلب الأمريكية مؤخراً قائمة بالعادات الخفية التي يمكن أن تؤثر على ضغط دم الشخص، بحسب ما ذكر موقع "Health Line".



ضغط الدم

عادات تفعلها دون أن تدرى وتؤثر على ضغط الدمتناول بعض الأدوية

يمكن للأشخاص الذين يستخدمون الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لعلاج الآلام البسيطة أن يروا تغيرات في ضغط الدم لديهم، وتشمل هذه الأدوية العقاقير المضادة للالتهابات والتى تحتوى على مواد فعالة مثل: نابروكسين وإيبوبروفين تسبب زيادة في ضغط الدم.

ومن المعروف أيضا أن العديد من أدوية الاحتقان ترفع ضغط الدم.

ويمكن أيضًا أن ترفع بعض الأدوية التى يصفها الطبيب ضغط الدم مثل أدوية الأمراض النفسية وأدوية تحديد النسل الفموية ومثبطات المناعة وأدوية السرطان والمنشطات،ومع ذلك، يوصى الخبراء بأن لا يتوقف الأشخاص عن تناول هذه الأدوية دون استشارة الطبيب.



شرب القهوة

شرب القهوة يومياً

يساهم الكافيين وشرب القهوة بشكل يومى في ارتفاع ضغط الدم، لذا من الأفضل الحد من الكافيين إلى أقل من 300 ملليجرام أو حوالي فنجانين إلى ثلاثة من القهوة يومياً، حيث يمكن أن يساعد في تجنب ارتفاع ضغط الدم.

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ارتفاع ضغط الدم

المكملات الغذائية وبعض محتويات الأطعمة

المكملات الغذائية وبعض مكونات الطعام يمكن أن يؤدي أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم، ومنها المكملات العشبية والعلاجات المنزلية التي تستخدم مكونات مثل العرقسوس يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

كما يمكن أن تحتوي الأطعمة مثل: اللحوم المصنعة ومنتجات الصويا على مستويات عالية من التيرامين، وهذه المادة يمكن أن تتفاعل مع مضادات الاكتئاب، مما يؤدى إلى نوبات ارتفاع ضغط الدم.

قراءات ضغط الدم الخاطئة

يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم المؤقت أو بسبب الظروف المحيطة فى الوقت الحالى أو القلق من موقف ما، وهو ما يجعل الطبيب يقيس الأمر لديه بارتفاع ضغط الدم، ويعطى له أدوية ضغط الدم بالرغم من أنه لا يعانى من هذا الأمر.

لذا إذا كانت أرقام ضغط الدم أعلى في مكتب الطبيب، فإن قياس ضغط الدم في المنزل يوفر للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية صورة دقيقة عن ضغط الدم في بيئة طبيعية.

واستعد لقراءة قراءات ضغط الدم عن طريق التبول وإفراغ المثانة، وتجنب السجائر أو الكافيين لمدة 30 دقيقة قبل القياس، والجلوس بهدوء لبضع دقائق قبل القراءة.