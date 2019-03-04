شكرا لقرائتكم خبر عن جفاف جلد الأطفال.. اعرف أهم أسبابه وإزاى تتعامل معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف الجلد من المشكلات التى قد يعاني منها الأطفال، فمن بعض الأطفال من يعاني من الإكزيما، ووفقا لتقرير نشر بموقع verywellhealth فيصاب الأطفال بجفاف الجلد والحكة واللون الأحمر، مع شعور بالخشونة والجفاف حول الفم، ومن الممكن أن تكون الأسباب فى اللعب والتعرق الزائد والسباحة وحرارة الصيف، في الشتاء قد يكون السبب الهواء البارد والجاف مما يساعد على جفاف الجلد.



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من الممكن أن يصاب الأطفال بالجفاف في الجلد نتيجة غسيل الوجه بالصابون الغني بالكحول ولذا ينصح باستخدام المرطبات والصابون الخاصة بالأطفال والتي لا تحتوي علي إضافات تسبب الحساسية والجفاف، ويمكن وضع المرطب الخاص بالطفل والبشرة رطبة بعض الشيء بالمياه لاحتجاز بعض من الرطوبة المطلوبة، من الممكن استخدام المرطب الخاص بالطفل وغير المحتوي علي الكحول مرتين إلي 3 يويما.

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ومن بعض النصائح الهامة لمنع جفاف الجلد الاستحمام بعد الانتهاء من السباحة مباشرة، وتجنب تعقيم اليدين بالكحول، وارتداء القفازات الحامية لليدين خاصة فى الشتاء والطقس البارد.



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ويجب أن يتم عرض الطفل علي طبيب أطفال إذا كانت الأعراض لا تتلاشي أو الإحمرار والجفاف شديد علي الجلد خاصة إذا استخدم الأبوين المرطب علي اليدين والجسم وهو رطب قليلا وتغطيته بقفازات وملابس قطنية، وهو ما يجعل الجفاف يشفي تدريجيا، وإذا لم يحدث أن تنتهي هذه الأعراض فعلي الطفل أن يعرض علي طبيب متخصص للفحص السريع.