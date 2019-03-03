مشاهدة التلفاز أكثر من 3 ساعات يوميًا يُسبب "ألزهايمر"

أجرى باحثون من كلية "يونيفرسيتي كوليدج" في لندن، دراسة حديثة أكدت أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة في اليوم، شهدوا انخفاضًا في متوسط الذاكرة الكلامية يتراوح بين 8 و10%، ما يؤدى إلى إصابتهم بالزهايمر بعيدًا عن العوامل الوراثية ونمط الغذاء غير الصحي، مضيفة أن مشاهدة التلفزيون في منتصف العمر يزيد خطر الإصابة بألزهايمر، لأنه يتسبب في إضعاف الذاكرة.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد بحث شمل 3600 من كبار السن ممن يقبلون بشراهة على مشاهدة الأفلام الوثائقية، وتبيّن أن الأشخاص الذين شاهدوا التلفزيون أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة في اليوم شهدوا انخفاضا في متوسط الذاكرة الكلامية يتراوح بين 8 و10% على مدى 6 سنوات، وبلغت نسبة الانخفاض بين 4 و5% بين أولئك الذين شاهدوا التلفزيون لوقت أقل.

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