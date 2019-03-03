انتحار زوجين في محافظة الدقهلية بسبب"مصروف البيت"

تخلّصت سيدة من مركز طلخا في محافظة الدقهلية من حياتها بسبب الخلاف مع زوجها على مصروف البيت فيما خاف زوجها من اتهامه بقتلها فقام بالانتحار هو الآخر .

تلقى اللواء محمد حجي، مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمركز شرطة طلخا، بالعثور على زوجين ملقي بجثمانيهما داخل مسكنهما في قرية كتامة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد أحمد السادات، رئيس المباحث وبإشراف العميد أحمد شوقي، رئيس المباحث الجنائية، إلى مكان البلاغ وتبيّن وجود جثتين لكل من "أحمد.ا.م.ا.ا"،50 عاما ، حداد، وزوجته "أميرة".ف.ز"،37 عامًا ربة منزل، ووجود أثار من الفم نتيجة تناول مادة سامة وبسؤال كل من "السيد.ع.م"، 39عامًا رقيب شرطة، وشقيق المتوفي، و"محمد.ف.ز"، 35 عامًا شقيق المتوفاة، أقروا بوجود خلافات قائمة بين الزوجين منذ فترة إلا أنهما تدخلا أكثر من مرة للصلح بينهما ، ولكنهما اختلفا قبل الحادث بساعات عدة ,تناولت الزوجة قرص سام يستخدم في حفظ الغلال للتخلص من حياتها إلا أن الزوج خشي من أن يتورط في الاتهام بقتلها فتناول هو الآخر حبة سامة وفارق الحياة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1691 إداري مركز شرطة طلخا ، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وفي حالة عدم وجود شبهه جنائية يصرح بالدفن.

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