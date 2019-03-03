شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. ماذا يحدث داخلك عند الإصابة بنزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط تعرض الشخص للمرض على مدى صحة الجهاز المناعى الخاص به، الذى يعمل بكل قوته للتخلص من أى هجمات بكتيرية أو فيروسية قبل التمكن من الجسم.

مراحل مكافحة الفيروسات فى الجسم

يتعرض البعض لكثير من الفيروسات التى تحاول اختراق دفاعاته المتمثلة فى الجهاز المناعى، مجموعة كاملة من أكثر من 200 فيروس يستهدف البطانات الموجودة في داخل الأنف والحلق والجيوب الأنفية، ويعتقد الأطباء وفقا لموقع "donateblood" أن معظم أعراض البرد الشائعة هي جزء من استجابة الجسم للفيروس، وليس الفيروس نفسه، لذا نلقى نظرة أعمق على ما يحدث بينما يحارب الجسم نزلات البرد.



التعرض لهجمات فيروسية للجسم

1. التعرض لهجمات من الفيروسات

مرة واحدة يجد واحد من فيروسات البرد الشائعة وجهته إلى الأنف، ويرتبط بالخلية، ثم يقوم الفيروس باختطاف الخلية لمساعدتها على إنتاج المزيد من الفيروسات التي تصيب خلايا أخرى، وتستعد لغزو المزيد من الأشخاص الأخرين.



الجهاز المناعي

2. إرسال إشارات استغاثة

السيتوكينات هي المكون الأول من الجهاز المناعي والذى يكون فى شكل بروتين صغير، ففي حال التعرض للعدوى، ترفع الخلايا الخاصة بك درجة الاستعداد للتصدى لأى فيروس، وتبدأ خلايا الدم البيضاء والأوعية الدموية والدماغ فى قراءة تلك الإشارات للتركيز على المناطق المصابة لإيقاف الفيروس على الفور.

3. تمدد الأوعية الدموية

تتسع الأوعية الدموية حول المنطقة المصابة عندما تتلقى رسائل التحذير، مما يسمح بتدفق مزيد من الدم إلى المنطقة المصابة وجلب المزيد من خلايا الدم البيضاء لمكافحة الفيروس.

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الخلايا البيضاء

4. الخلايا البيضاء تبدأ تتصدى للفيروس

تبدأ خلايا الدم البيضاء الخاصة بك فى صنع أجسام مضادة للفيروسات، لتدميرها، وتصبح المنطقة المصابة أكثر سخونة ورطوبة وأقل راحة بالنسبة للفيروس.



5. سيلان الأنف

5. سيلان الأنف

سيلان الأنف يعتبر طريقة سهلة للجسم لتطهير نفسه من جميع الخلايا البيضاء والفيروسات والسوائل الزائدة، سيبدأ المخاط فى التحول إلى اللون الأخضر لمحاربة الفيروس.

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