شكرا لقرائتكم خبر عن لو الجنين مش بيتحرك 6 أسباب هتقولك لازم تجرى على الدكتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية الشهر الخامس تشعر المرأة الحامل بحركة الجنين ثم تزداد الحركة حتى الشهر التاسع ولكن مع توقف حركة الجنين يزداد الخوف والقلق عند الأمهات وقد يكون ذلك دليل على وجود مشكلة صحية.

ووفقا لما ذكره موقع babygaga فأن أسباب ضعف حركة الجنين هى:



حركة الجنين

1:قد تكون قلة حركة الجنين بسبب سوء تغذية الأم وعدم تناول الطعام والشراب لفترة وخصوصا الأطعمة المحلاه.

2: ضعف الأكسجين المتدفق للطفلة قد يكون ذلك بسبب ضعف ومشاكل فى المشيمة.

3: حدوث مشاكل فى الحبل السرى الذى يربط الطفل بالأم، فقد يعيق ذلك حركة الجنين.



الجنين

4: ارتفاع ضغط الدم عند الأم، يسبب ذلك قلة الحركة عند الجنين.

5:الآثار الجانبية لبعض الأدوية قد يؤثر على حركة وصحة الجنين، وخصوصا الأدوية المهدئة والتى تحتوى على المواد التى تساعد على النوم.

Advertisements

6:إذا كانت كمية السائل داخل الكيس الأمنيوسي والرحم منخفضة جدا لتسهيل حركة الطفل بسهولة، فهناك احتمال ألا يتحرك بشكل طبيعي.

وفى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب فورا لعلاج المشكلة وانقاذ الجنين فى حالة تعرضه للخطر.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]