انت الان تتابع موضوع مراحل نمو الجنين داخل الرحم بدءا من تلقيح البويضة حتى المرحلة النهائية من الحمل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

خلق الله تعالى سيدنا آدم عليه السلام من طين، وخلقت بعده السيدة حواء من ضلعه، وبدأت البشرية بعدها في الزيادة والتكاثر نتيجة اختلاط مني الرجل مع بويضة الأنثى، وسوف نوضح لكم مراحل نمو الجنين داخل الرحم بدءا من تلقيح البويضة حتى المرحلة النهائية من الحمل.

مراحل نمو الجنين داخل الرحم بدءا من تلقيح البويضة حتى المرحلة النهائية من الحمل

تنقسم مراحل نمو الجنين إلى عدة مراحل هما كالتالي:

الشهور الثلاثة الأولى

– في الشهور الأولى ومن أولى لحظات الحمل يتم تخصيب البويضة من خلال مني الرجل وتمر هذه البويضة إلى قناة فالوب وتتحول النطفة في هذا الوقت من نطفة إلى علقة وتتعلق هذه العلقة في المشيمة حتى تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة المضغة وهي عبارة عن قطعة من اللحم الممضوغة الصغيرة تتكون من مجموعة من الخلايا.

– قال الله تعالى في كتابه الكريم عن خلق الإنسان ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾[المؤمنون:-12-14]

– بعد ذلك تبدأ الكروموسومات في التشكل حتى تحدد صفات الجنين، وتقوم البويضة بالانغراس في جدار الرحم وتبدأ المشيمة بالتكون في هذه المرحلة بحيث تبدأ في إمداد الجنين بالغذاء.

– تبدأ الأعصاب في التكون وكذل العضلات تبدأ في العمل معاً، وتظهر الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل واضح وفي هذه الفترة يستطيع الطبيب تحديد نوع الجنين، بحيث يمكن تمييز ومعرفة جنس الجنين في هذه المرحلة.

الشهور الثلاثة الوسطى من الحمل

– في الشهور الوسطى من الحمل تتكون بعض أعضاء الجنين مثل: الحبل الشوكي، الدماغ، الرئة، الأمعاء، المثانة، الأذن، العين، القلب وغيرها من الأعضاء.

– يزيد بعد ذلك نمو الجنين بشكل تدريجي بحيث تبدأ مراحل تشكل الجنين وتبدأ الذراعان في النمو والأرجل وتظهر الأصابع في هذه المرحلة.

– كذلك ينمو الدماغ ويتطور مع تطور طول الأذرع والقدمين والساقين وجفون اليد والرقبة ورأس الجنين.

– تبدأ بعض خلايا الدم الحمراء في التكون ويتشكل الكبد، بعض الأجزاء الخارجية من الجهاز التناسلي والأظافر وغيرها.

– تبدأ المشيمة في التطور بشكل واضح، وتتكوّن أمعاء الجنين، وتكون المشيمة في هذا الوقت قادرة على تشكيل البول.

– في هذه المرحلة ينمو أيضًا بعض الشعر على جسد الجنين، مثل شعر الحاجبين، وتكتمل الغدة الدرقية.

– يتطور الهيكل العظمي بشكل واضح في هذه المرحلة بحيث يكون، باستطاعة الجنين تحريك فكه ويديه وساقيه.

– تستمر العضلات والعظام في النمو، بحيث يظهر الهيكل العظمي بشكل أكثر اكتمالاً، ويبدأ الجلد في التكوين، وتبدأ حركة الأمعاء تعمل بشكلها الطبيعي.

– يبدأ نخاع العظام في صنع خلايا الدم، ويبدأ الشعر الحقيقي في النمو.

– تتشكل بصمات الأصابع وكذلك الرئتين، ولكن الرئة تكون غير فعالة.

– تظهر الأعضاء التناسلية بشكل أكثر وضوح بحيث إذا كان الطفل ذكراً تبدأ خصيتاه بالانتقال من البطن إلى كيس الصفن، وإذا كان الطفل أنثى فإن المبيضين يتشكلان في هذه المرحلة.

الشهور الأخيرة من الحمل

– في آخر ثلاثة أشهر من الحمل تتكون مخزن الدهون عند الجنين كما يتكون الغلاف الشمعي حول الطفل بحيث يقوم هذا الغلاف بحماية الجنين من كل التأثيرات الخارجية.

– يكتمل نمو عظام الجنين عند الجنين، بحيث ينمو شعر الرأس بشكل كامل، ويبدأ الجهاز العصبي لدى الجنين في النضوج، بحيث يصبح قادراً على التحكم في درجة حرارة جسمه، ويزداد الجنين في النضج.

– تبدأ الأطراف في النمو بشكل واضح، ويصبح الجنين أكثر في الوزن، وبذلك يصبح الجنين جاهزاً للولادة.

– يبدأ الأجهزة العضوية في الجسم بالنضوج والجنين يصبح بحجم الموزة الكبيرة.

– يستطيع الجنين في الشهور الأخيرة تحريك يديه خلال هذا الأسبوع، كما يستطيع البكاء داخل الرحم، كما يستطيع أيضًا القيام بمص إصبع الإبهام، مما يعمل على تقوية عضلات الفك والخدين.

– يمكن للأم في هذه المرحلة الشعور بحركة الجنين بشكلٍ واضح خلال هذه الفترة بسبب قدرته على التمدد، والركل، والقيام ببعض الحركات الأخرى.

– تكون حاسة السمع عند الجنين في هذه الفترة قد تطورت بشكلٍ كبير لدرجة يكون فيها الجنين قادراً على سماع نبض قلب الأم وصوتها داخل الرحم، لهذا فإن الجنين في هذه المرحلة يستطيع تمييز صوت الأم منذ لحظة الولادة.

– يزداد وزن الجنين في كل أسبوع مما يؤدي إلى زيادة حجم الطفل بحيث يملأ الرحم ويتكور داخل الرحم، بحيث تلاحظ الأم الحامل أن حركاته تصبح أقل قوة، وستشعر بالتعب والإرهاق نتيجة الوزن الزائد للجنين.

– الشهر التاسع من الحمل يكون الجنين اكتمل بالكامل فيما عد الرئتين التي تكمل نموها في هذا الشهر، وتنتظر الأم نزول الجنين من بداية الشهر التاسع إلى نهايته.